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  • Biden'ın sağlığı tartışma konusu oldu: Videolar montaj mı?

Biden'ın sağlığı tartışma konusu oldu: Videolar montaj mı?

ABD'de son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın yaşlılığına ve zihin sağlığının kötü olduğuna işaret ettiği öne sürülen videolar Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında tartışmalara neden oluyor.

20 Haziran 2024 | 09:56
Biden'ın sağlığı tartışma konusu oldu: Videolar montaj mı?

Beyaz Saray, Biden’la ilgili videoların kırpıldığı ve gerçekleri yansıtmadığı şeklinde tepki gösterirken Cumhuriyetçiler ise paylaşımlarında Biden’ın başkanlık için akli ve fiziki melekelerinin yeterli olmadığını iddia ediyor.

Demokratlar, videoların yapay zeka kullanılmasa da montajlarla manipüle edilerek Biden’ın olduğundan daha farklı gösterilmeye çalışıldığını savunuyor.

Cumhuriyetçi Ulusal Komitesinin paylaştığı, Biden’ın Normandiya çıkarmasının yıl dönümünde katıldığı törende “olmayan sandalyeye oturmaya çalıştığını” iddia eden video görüntüsünün tamamında aslında sandalyenin olduğu ve Biden’ın oturduğu görülüyor.

Aynı şekilde Biden’ın G7 Zirvesi toplantısı için İtalya’ya bulunduğu sırada dünya liderleri ile paraşüt gösterisini izlerken gruptan farkında değilmişçesine ayrıldığını gösteren ve sosyal medyada yayılan videonun tam versiyonunda da Biden’ın videoda görünmeyen, paraşütle atlayan kişileri selamlamak için liderlerin bulunduğu gruptan uzaklaştığı anlaşılıyor.

"Doğru olanla olmayan arasındaki ayrımı daha da aşındırmak"

New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi Müdür Yardımcısı Paul Barrett, videolarla ilgili The Hill’e yaptığı değerlendirmede, montajlanmış videoların karmaşık yapay zeka sahtekarlıklarından daha az ikna edici olsa da özellikle seçmenler arasındaki güveni aşındırması açısından hala tehlike teşkil ettiğini belirtti.

Barrett, "Yaptıkları şey, doğru olanla olmayan arasındaki ayrımı daha da aşındırmak. Bence bu tür videolar mevcut olan son derece kutuplaşmış partizan tutumları besleyen yakıt konumunda." diye konuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre de önceki günkü basın toplantısında, özellikle Cumhuriyetçi kesim tarafından yayılan videoları “art niyetli” ve “ucuz sahtecilik” şeklinde niteleyerek eleştirmişti.

Jean-Pierre, "Sanırım bunlar size Cumhuriyetçilerin burada ne kadar çaresiz olduğunu anlatıyor. Başkan'ın görevdeki performansı hakkında konuşmak yerine bu manipüle edilmiş videoları görüyoruz.” demişti.

Biden’ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Donald Trump da "Sahtekar Joe ve idarecileri onun her zamankinden daha zeki olduğu konusunda ısrar ediyor ve sahtekar Joe'nun ortalıkta dolaşan videolarının 'ucuz sahtecilik' olduğunu söylüyorlar. Biden yanlış yapmadan hiçbir yere gidemez.” ifadesini kullanmıştı.

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