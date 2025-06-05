ARA
DOLAR
39,28
0,28%
DOLAR
EURO
44,85
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
4261,32
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
9474,96
2,13%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Bu ülkede problem farklı: Güvenli liman görülüyor, para birimi değerleniyor

Bu ülkede problem farklı: Güvenli liman görülüyor, para birimi değerleniyor

CNBC'nin haberine göre İsviçre frangının güvenli liman statüsü ülke için giderek baş ağrısına dönüşüyor.

04 Haziran 2025 | 23:28
Son Güncellenme: 04 Haziran 2025 | 23:39
Bu ülkede problem farklı: Güvenli liman görülüyor, para birimi değerleniyor

İsviçre Frangı yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 10 değer kazandı. Bu durum ülke için soruna geliyor. Peki, neden? Habere göre ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikalarının yatırımcıları güvenli liman arayışına itmesi nedeniyle İsviçre para birimi, yılbaşından bu yana ABD dolarına karşı %10 oranında değer kazandı. Ancak bu bir sorun anlamına da geliyor. Son olarak 1 dolar yaklaşık 0,82 İsviçre frangı değerinde işlem gördü.

  • CNBC'deki makaleye göre göre güçlü bir frank, İsviçre üzerinde deflasyonist baskı oluşturuyor. Para birimi değer kazandıkça, ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynayan ithalatlar daha ucuz hale geliyor. 
  • İsviçre enflasyonla mücadele eden pekçok ülkeden farklı bir problemle karşı karşıya: Fiyatlar çok fazla düşüyor.
  • Makaleye göre İsviçre’de Mayıs ayında enflasyon negatif hale geldi, ülkenin Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık bazda %0,1 düştü. 
  • İthalat edilen malların fiyatı, önceki ay sabit kalırken, yıllık bazda %2,4 azaldı. 
  • Mayıs verileri, İsviçre’nin Covid-19 pandemisinden sonraki ilk deflasyona geri dönüşünü işaret etti. 
İlgili Haberler
Çinli otomotiv firması Eskişehir’de üretecek: Eylülde banttan inecek
Çinli otomotiv firması Eskişehir’de üretecek: Eylülde banttan inecek
4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlayan yol
4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş sağlayan yol
Cebindeki çikolata eriyince tesadüfen keşfetti, bugün milyonlar kullanıyor
Cebindeki çikolata eriyince tesadüfen keşfetti, bugün milyonlar kullanıyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 4261,32 0,34%
  • ALTIN ONS 3374,07 0,06%
  • BIST 100 9474,96 2,13%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,763 -0,013%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36753 -0,0212%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,25 0,4885%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2825 0,2821%
  • EURO/DOLAR 1,1422 0,0175%
  • EURO/TURK LIRASI 44,848 0,289%
  • STERLIN/DOLAR 1,35525 -0,11093%
Borsa Haberleri
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Bugün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Bugün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL