İsviçre Frangı yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 10 değer kazandı. Bu durum ülke için soruna geliyor. Peki, neden? Habere göre ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikalarının yatırımcıları güvenli liman arayışına itmesi nedeniyle İsviçre para birimi, yılbaşından bu yana ABD dolarına karşı %10 oranında değer kazandı. Ancak bu bir sorun anlamına da geliyor. Son olarak 1 dolar yaklaşık 0,82 İsviçre frangı değerinde işlem gördü.

CNBC'deki makaleye göre göre güçlü bir frank, İsviçre üzerinde deflasyonist baskı oluşturuyor. Para birimi değer kazandıkça, ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynayan ithalatlar daha ucuz hale geliyor.

baskı oluşturuyor. Para birimi değer kazandıkça, ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynayan ithalatlar daha ucuz hale geliyor. İsviçre enflasyonla mücadele eden pekçok ülkeden farklı bir problemle karşı karşıya: Fiyatlar çok fazla düşüyor.

Makaleye göre İsviçre’de Mayıs ayında enflasyon negatif hale geldi, ülkenin Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık bazda %0,1 düştü.

İthalat edilen malların fiyatı, önceki ay sabit kalırken, yıllık bazda %2,4 azaldı.

Mayıs verileri, İsviçre’nin Covid-19 pandemisinden sonraki ilk deflasyona geri dönüşünü işaret etti.