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Cebindeki çikolata eriyince tesadüfen keşfetti, bugün milyonlar kullanıyor

Bugün çok kullanılan bazı eş eşyaları, teknolojik aletler aslında tesadüfen keşfedilmiş durumda. Bu ürünlerden biri mikrodalga fırın.. İşte kısa ve ilginç öyküsü:

04 Haziran 2025 | 17:18
Son Güncellenme: 04 Haziran 2025 | 17:24
Cebindeki çikolata eriyince tesadüfen keşfetti, bugün milyonlar kullanıyor

Mikrodalga fırın bugün günümüzde bugün pek çok mutfakta kullanılıyor. Tesadüfen keşfedilen bu ürün çeşitli revizyonlardan geçerek bugünkü haline geldi. İşte mikrodalga fırının tarihçesi:

Mikrodalga fırının tarihi, 1940'larda Amerikalı mühendis Percy Spencer’ın radar teknolojileri üzerine yaptığı çalışmalara dayanıyor. Spencer, o dönemde radar dalgaları üreten magnetron cihazı üzerinde çalışıyordu. Bir gün, radar cihazının yakınında çalışırken cebindeki çikolata barının eridiğini fark etti. Bu olay, mikrodalgaların sıcaklık üretme yeteneğini keşfetmesine yol açtı. Yaptığı deneylerde mısır tanelerinin patladığını, bir yumurtayı ise pişirebildiğini gözlemledi. Bu gözlemler, mikrodalga teknolojisinin mutfaklarda kullanılabileceği fikrini doğurdu.

350 kiloluk ilk mikrodalga fırın: Radarange

(Jackie Copeland, 7 Ekim 1946'da Waldorf-Astoria Hotel'de Raytheon Radarange'in hamburger pişirme yeteneklerini sergiledi. Radarange, daha küçük mikrodalga fırınlara öncülük eden bir cihazdı. Radarange, çok büyük bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuyordu. Fırında yalnızca iki düğme ve bir zamanlayıcı vardı. Getty İmages)

Spencer’ın keşfi, 1945 yılında Raytheon şirketiyle birlikte mikrodalga fırını için patent başvurusuna dönüştü. İlk ticari mikrodalga fırın üretildi. Ancak bu ilk model evler için çok da kullanışlı değildi. "Radarange" adı verilen bu fırın, bir buzdolabı büyüklüğe ve yaklaşık 350 kilogram kadar ağırlığa sahipti. Üstelik, mikrodalga fırın neredeyse 20 dakika boyunca ısınabiliyor ve aşırı ısındığı için magnetronun soğutulması gerekiyordu. Fiyatı da çok yüksekti; 5.000 dolara satılıyordu. Yüksek fiyatı ve pratik olmayan özellikleri nedeniyle Radarange, beklenen satışları gerçekleştiremedi.

1967'de işler değişti

Mikrodalga teknolojisinin evlere uygun hale gelmesi için zamana ihtiyaç vardı. 1967 yılında, Raytheon’un bir alt şirketi olan Amana, ev tipi ilk mikrodalga fırını üretmeyi başardı. Bu yeni mikrodalga fırın, tezgâhın üzerine yerleştirilebilecek kadar küçüktü ve fiyatı da 500 doların altındaydı. Pişirme süresi için kısa (5 dakikaya kadar) ve uzun (25 dakikaya kadar) olmak üzere iki farklı ayar sunuyordu. Bu model, mikrodalga fırının evlerde yaygınlaşmaya başlamasında önemli bir rol oynadı.

 

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