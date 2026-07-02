YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 20-21 Haziran'da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar soru ve cevap anahtarlarını inceleyerek tahmini netlerini hesapladı. Şimdi ise en çok merak edilen konu, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanacağı tarih netleşti.
1 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Şu ana kadar sonuçların planlanandan daha erken açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle adayların 22 Temmuz tarihini esas alması gerekiyor.
2 YKS sonuçları nasıl sorgulanacak?
Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek.
Sonuç ekranında adayların TYT, AYT ve YDT puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları da yer alacak.
3 YKS puan hesaplama nasıl yapılıyor?
YKS'de her test ayrı ayrı değerlendiriliyor. Puan hesaplama sürecinde ilk olarak adayların doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor.
Her test için 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürüyor. Doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak adayın ham puanı hesaplanıyor.
Daha sonra tüm adayların ham puanları dikkate alınarak ilgili testin ortalaması ve standart sapması belirleniyor. Bu veriler kullanılarak her test için standart puan oluşturuluyor.
ÖSYM tarafından sınav sonrasında iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılıyor. Cevabı değiştirilen sorular bulunması halinde ise güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama yeniden yapılıyor.
4 TYT puanı nasıl hesaplanıyor?
TYT puanı, standart puanlar ile ÖSYM'nin belirlediği ağırlıklar kullanılarak hesaplanıyor.
TYT puanının oluşabilmesi için adayın Türkçe veya Temel Matematik testlerinden en az 0,5 ham puan alması gerekiyor. Bu şartı sağlayan adayların ağırlıklı TYT puanı hesaplanıyor ve sonuç 100 ile 500 arasında bir puana dönüştürülüyor.
5 AYT ve YDT puanı nasıl hesaplanıyor?
AYT ve YDT puanları da standart puanlar ve ilgili ağırlık katsayıları kullanılarak hesaplanıyor.
Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puanlarının hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 ham puan elde etmesi gerekiyor.
Bunun yanında adayın TYT puanının hesaplanmış olması şartı da aranıyor. TYT puanı oluşmayan adaylar için SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmıyor.
6 Din Kültürü sorularında farklı uygulama
Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan adaylar için TYT ve AYT oturumlarında farklı bir değerlendirme uygulanıyor.
Bu adaylar, Din Kültürü soruları yerine ÖSYM tarafından belirlenen ilave felsefe veya felsefe grubu sorularını cevaplandırıyor. Değerlendirme de buna göre yapılıyor. Böylece farklı müfredat uygulayan adayların puan hesaplamasında eşitlik korunuyor.