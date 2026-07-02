YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

AYT ve YDT puanları da standart puanlar ve ilgili ağırlık katsayıları kullanılarak hesaplanıyor.

Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puanlarının hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 ham puan elde etmesi gerekiyor.

Bunun yanında adayın TYT puanının hesaplanmış olması şartı da aranıyor. TYT puanı oluşmayan adaylar için SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmıyor.