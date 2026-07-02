Askeri hastaneler yeniden açılacak mı? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri sağlık sisteminin güncellenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'da yapımı devam eden Ay-Yıldız Müşterek Karargahı’nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, askeri hastanelerin durumu ve yeni karargahın açılış tarihi netleşti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin bir açıklama geldi.

Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bugün Ankara'da inşa süreci devam eden Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'nda gerçekleşti.

Toplantıda gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verildi. O başlıklardan biri askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkindi.

ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında bu konuda bir çağrı yapıp, "Askeri hastanelerin kapatılması bir hataydı, açılması sevap olacaktır." demişti .

Bakanlık askeri sağlık sistemi üzerinde güncelleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

AY-YILDIZ KARARGAHI NE ZAMAN AÇILACAK?



Basın bilgilendirme toplantısında Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'nın açılış tarihi de verildi.

Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birliklerin 2028 yılından itibaren Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'na geçeceğini bildirdi.



DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Ancak karargah ilk önemli organizasyonuna 7 Temmuz'da Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ev sahipliği yapacak.

Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan projenin, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacağı kaydedildi.