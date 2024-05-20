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Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

Çin Merkez Bankasının geçen hafta politika faizini sabit tutmasının ardından gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında (LPR) değişiklik olmadı.

20 Mayıs 2024 | 17:14
Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'te sabit bırakıldı.

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faizi oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faizi oranı şubatta yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirilmişti. Faiz indirimi, LPR sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana yapılan en büyük çaplı indirim olmuştu.

Çin Merkez Bankası 15 Mayıs'ta 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) yüzde 2,5'te tutma kararı almıştı.

Merkez Bankasının, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşın ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

Kredi faizleri kararı emlak sektörü için duyurulan radikal adımların ardından geldi

Gösterge faiz oranlarının sabit kalması, hükümetin 17 Mayıs'ta krizdeki emlak sektörünü canlandırmaya yönelik açıkladığı adımların ardından geldi.

Başbakan Yardımıcısı Hı Lifıng, tamamlanan fakat satılamayan konut stokunun eritilmesi yerel yönetimlere bu konutları satın alarak vatandaşlara uygun faizle satması çağrısında bulunmuştu.

Hı'nın açıklamasının hemen ardından Merkez Bankası, konut stokunun eritilmesi için 21 ulusal banka ve kreditöre, yerel yönetimlere ait gayrimenkul şirketlerine kredi olarak verilmek üzere yüzde 1,75 faizle 300 milyar yuan (41,5 milyar dolar) kaynak sağlayacağını duyurmuştu.

Öte yandan Merkez Bankası emlak kredileri için asgari teminat bedeli ve kredi tavanı limitlerini kaldırmıştı.

Söz konusu tedbirlerin ve "yeniden kredilendirme" mekanizmasının emlak sektöründe canlanma sağlaması umuluyor.

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