CNN hatırlattı: Bir dönem küçümsediği marka Musk'ın büyük rakibi oldu

CNN'nin haberine göre Tesla’nın sahibi Elon Musk'ın bir zamanlar küçümsediği Çinli otomobil üreticisi BYD, geçen yılın sonunda dünyada en çok elektrikli araç satan şirket olarak Tesla'yı geçmişti. Warren Buffett destekli şirket ve Tesla, o zamandan beri kafa kafaya durumdalar.

BYD MEYDAN OKUYOR

CNN'nin analizine göre BYD, şimdi de yakıt ikmali yapmadan New York'tan Miami'ye götürebileceğini söylediği yeni bir hibrit güç aktarma organını tanıtarak meydan okuyor. Bu rakam tek seferde yaklaşık 2.100 kilometre anlamına geliyor. The Wall Street Journal'a göre, önde gelen küresel hibrid otomobil üreticilerinin menzilleri genellikle 1.100 kilometre seviyesinde.

TESLA DENİZAŞIRI PAYINI KAPTIRIYOR

CNN'nin analizine göre Tesla ABD'nin en çok satan elektrikli otomobili, ancak denizaşırı pazar payını daha az maliyetle araç üretebilen rakiplerine kaptırıyor. CNN'ne göre Tesla'nın son yıllarda önemli bir yenilik yapmaması, BYD'nin nispeten ucuz olması Çinli markanın Tesla'ya meydan okumasını sağlıyor.

ELON MUSK İLK BAŞTA CİDDİYE ALMAMIŞTI

CNN makalesinde BYD'nin küçük bir hurda üreticisinden nasıl küresel bir güç merkezine nasıl dönüştüğünü sorgulyor. Elon Musk'ın 2011 yılında Bloomberg'e verdiği bir röportajda BYD'yi ciddiye almadığını söylediğini hatırlıyor.

CNN, "Elon Musk o röportajda BYD'nin Tesla'ya rakip olmasıyla ilgili soruya kendini beğenmiş bir kahkaha ile yanıt vermişti. Röportajı yapan kişiye “Arabalarını gördünüz mü?” diye sordu, muhabir üzerine gidince, BYD'nin ürününün "çekici” olmadığını ve teknolojisinin “çok güçlü olmadığını” düşündüğünü söyledi" diyor.

BYD'NİN AVANTAJI

CNN'e göre BYD Tesla'nın sahip olmadığı bir üstünlüğe sahip: Hibrit üretiyor... CNN, "Toyota Prius gibi hibrit otomobillerin tamamen elektrikli geleceğimize giden kısa ömürlü bir basamak olması gerekiyordu. Ancak en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araç satışları, kısmen ülkenin yollarının onları destekleyecek altyapıdan yoksun olması nedeniyle düşüyor. Yakın zamanda yapılan bir JD Power anketinde tüketicilerin %52'sinin belirttiği üzere, ABD'li müşterilerin elektrikli araç kullanmayı düşünmemesinin en önemli nedeni şarj istasyonlarının bulunmaması. Bunun yerine, EV'lerden büyük ölçüde daha ucuz olan, uzun vadede yakıt maliyetini düşüren ve çevre için normal motorlardan çok az daha iyi olan daha fazla hibrit satın alıyoruz. Şimdilik Tesla ve diğer ABD'li otomobil üreticileri, katı gümrük vergileri ve büyük düzenleyici engellerle Çin rekabetinden korunuyor. Ancak Amerikalı tüketiciler denizaşırı ülkelerde mevcut olan daha ucuz seçenekleri talep etmeye başlarsa bu korumaların ne kadar süreceği belli değil" yorumunu yapıyor.

