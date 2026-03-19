Fed’in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? 19 Mart 2026 gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında son görünüm 19 Mart 2026 sabahı itibarıyla yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faizi 3,50-3,75 aralığında sabit tutması altın fiyatlarını etkiledi mi? 19 Mart 2026 sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.886,3 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.795 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.519 TL

Tam altın satış fiyatı: 46.801,48 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.858 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.839,6 dolar

