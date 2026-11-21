Anthropic, halka arz sürecini tamamladığını duyurdu. Yapay zeka şirketi Anthropic hisse başına 83 dolar halka arz fiyatından toplam 1 milyar 127 milyon adet A Sınıfı adi hisse senedinin ilk halka arzını başarıyla sonuçlandırdığını açıkladı. Sürece, aracı kurumların ek 147 milyon adet hisse satın alma opsiyonunu tam olarak kullanması da dahil edildi.

Halka arz kapsamında satılan hisselerin 1 milyar 103 milyon 351 bin 354 adedi doğrudan Anthropic tarafından, 23 milyon 648 bin 646 adedi ise mevcut hissedarlar tarafından satışa sunuldu. Aracılık indirimleri, komisyonlar ve diğer halka arz giderleri düşülmeden önce elde edilen toplam brüt gelir yaklaşık 93,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 91,6 milyar dolarlık kısmı doğrudan Anthropic'in kasasına girerken, mevcut hissedarların hisse satışından şirkete herhangi bir gelir aktarılmadı. Anthropic’in A Sınıfı adi hisse senetleri, 19 Kasım 2026 tarihinde Nasdaq Global Select Market’te “ANT” sembolüyle işlem görmeye başladı.

İlk gününde yüzde 17 değer kazandı

Perşembe günü "ANT" koduyla Nasdaq'ta ilk kez yatırımcıların karşısına çıkan Anthropic hisseleri, açılışta 111,50 dolara kadar yükselerek halka arz fiyatının yüzde 34 üzerine çıktı. Ancak gün içinde teknoloji hisselerindeki genel satış baskısı ve yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle birlikte kazançlarının bir kısmını geri veren hisse, ilk işlem gününü 97,17 dolardan tamamladı. Bu kapanış fiyatı, hissenin ilk gününde halka arz fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 17 değer kazandığını gösterdi.

CNBC yayınına katılan piyasa uzmanları ise rekor büyüklükteki bu halka arza ilişkin yatırımcılara temkinli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Walser Wealth Management Baş Yatırım Sorumlusu Rebecca Walser, yatırımcıların halka arz coşkusunun peşinden koşmaktan kaçınmaları gerektiğini belirterek, özellikle Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ABD Senatosu'nda vereceği ifade öncesinde önümüzdeki haftalarda hisse üzerinde baskı oluşabileceğine dikkat çekti.