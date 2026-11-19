Borsa İstanbul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) hisselerine yönelik Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde yeni bir tedbir kararı açıkladı.

18 Kasım'dan 17 Aralık seans sonuna kadar tedbir uygulanacak

17 Kasım'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, PEKGY paylarının 18 Kasım 2026'dan 17 Aralık 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere kapalı olacağı bildirildi.

VBTS çerçevesinde getirilen tedbirler, hissenin bulunduğu pazara ilişkin işlem kuralları ve diğer düzenlemelerden bağımsız şekilde, belirlenen sürenin sonuna kadar geçerliliğini koruyacak.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 5 Aralık 2024'te aldığı karar doğrultusunda, açığa satış işlemlerine yalnızca BIST 50 endeksinde bulunan paylarda izin veriliyor.