Piyasalarda haftalık işlemlerin sona ermesiyle yatırım araçlarının performansı netleşti. BIST 100 endeksi, hafta boyunca 11.102,52 ile 11.951,86 puan arasında hareket ederken önceki haftanın kapanışına kıyasla yüzde 6,01 gerileyerek 11.131,32 puan seviyesinde haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,60 düşüşle 5 bin 812 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 39 bin 879 liraya geriledi.

Altın ve avro düşerken, dolar yükseldi

Geçen hafta sonu 10 bin 406 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,76 düşüşle 10 bin 15 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,5790 liraya çıkarken, avro yüzde 0,10 düşüşle 55,6580 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,03, emeklilik fonları yüzde 1,44 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,56 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.