Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN), 17 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN), 17 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdiği 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre ilk dokuz aylık dönemde 2 milyar 882 milyon 522 bin 443 lira net dönem zararı kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 176 milyon 590 bin 479 lira net dönem kârı elde eden şirketin yalnızca üçüncü çeyrekteki zararı ise 486 milyon 956 bin 200 lira olarak gerçekleşti.

Satış gelirleri yüzde 1 azalırken esas faaliyet zararı geriledi

Finansal verilere göre Tümosan’ın 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemindeki 3 milyar 177 milyon 431 bin 618 liraya kıyasla yüzde 1 azalarak 3 milyar 139 milyon 812 bin 472 liraya geriledi.

Aynı dönemde şirketin esas faaliyet zararı 1 milyar 801 milyon 942 bin 644 liradan 759 milyon 88 bin 889 liraya inerken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) kalemindeki zarar da 1 milyar 122 milyon 92 bin liradan 630 milyon 540 bin liraya düştü.

Toplam borçlar yükselirken özkaynaklar geriledi

Bilanço kalemleri 2025 yıl sonu verileriyle karşılaştırıldığında Tümosan’ın toplam varlıklarının 30 milyar 411 milyon 404 bin 428 liradan 29 milyar 940 milyon 513 bin 318 liraya gerilediği görüldü. Söz konusu dönemde toplam borçlar 11 milyar 988 milyon 360 bin 478 liradan 14 milyar 402 milyon 853 bin 665 liraya çıktı. Çeyreklik bazda yüzde 3 azalış kaydeden özkaynaklar ise 18 milyar 423 milyon 43 bin 950 liradan 15 milyar 537 milyon 659 bin 653 liraya indi.