Her sene belirli kategorilerde mutfakların en iyilerini listeleyen TasteAtlas, dünyanın en iyi kahvaltılarını açıkladı. İşte dünyanın en iyi kahvaltıları sıralaması...

1 BOUGATSA Bougatsa, kıymalı veya peynirli çeşitleri olmasına rağmen, irmikli muhallebi dolgusu ile katmanlı bir yufka böreğinden oluşan geleneksel, köy usulü bir Yunan böreğidir. Yemeğin adı, peynirle doldurulmuş börek anlamına gelen Osmanlıca pogatsa kelimesinden türetilmiştir.

2 ROTI CANAI Roti canai, un, su, yumurta ve yağ ile yapılan Hint kökenli, ancak esas olarak Malezya ve Endonezya, Brunei ve Tayland gibi çevre ülkelerle ilişkilendirilen geleneksel tavada kızartılmış bir gözleme. Roti canai hamuru tekrar tekrar katlanır, böylece nihai ürün katmanlı bir dokuya, yumuşak bir iç kısma ve çıtır bir dış katmana sahip olur.

3 CHILAQUILES Chilaquiles, en basit haliyle, isteğe bağlı et ve sebze ile acı sosa batırılmış kızarmış tortilla parçalarının bir araya getirilmesidir. Bu yemek hem Meksika'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde artık, bayat tortillaları değerlendirmenin harika bir yolu olarak popülerdir. Yemeğin adı chil-a-quilitl'den türetilmiştir, yani acı biber suyunda yeşillikler veya otlar anlamına gelmektedir.

4 NAN-E BARBARI Nan-e barbari İran'a özgü buğday bazlı, mayalı bir gözleme. Genellikle uzun oval bir şekle getirilir ve geleneksel olarak hafif altın rengi bir kabuk veren, ancak içinin hafif ve havadar kalmasını sağlayan bir un sırı olan roomal ile fırçalanır.

5 ZELNIK Zelnik, peynir, ıspanak, yumurta, et, pırasa veya lahana gibi çeşitli malzemelerle doldurulabilen geleneksel bir Kuzey Makedonya turtasıdır. En iyi sonuç için, zelnik pişirilmeden önce tereyağı ve sıvı yağ ile fırçalanmalıdır, böylece turta altın-kahverengi bir renk geliştirir.

6 KOMPLET LEPINJA Bu yemek, ikiye bölünmüş, kalın krema (kajmak) ile kaplanmış ve üzerine yumurta eklenmiş geleneksel bir yassı ekmekten (lepinja) oluşmaktadır. Kombinasyon kısa bir süre pişirilir ve yerel olarak pretop olarak bilinen sıcak et suyu karışımı ile ıslatılmalıdır.

7 KRUVASAN Bu lapa lapa, altın renkli, hilal şeklindeki hamur işleri en iyi saf tereyağı ve hafif tatlı mayalı hamurla yapılır. Düzgün yapıldığında, sarı-beyaz iç kısmı, ortasından çekildiğinde biraz elastik olmalı ve bir parça tereyağı ya da taze reçel ile kaplanmaya hazır olmalıdır.

8 JIANBING Çin'de sabahın erken saatlerinde çok sayıda sokak yemeği satıcısı tarafından satılan favori bir kahvaltı ürünü olan jianbing veya kızarmış krep, hamurun sıcak, dökme demir bir levha üzerine tahta bir kürekle yayılmasıyla yapılan ince ve tuzlu krep benzeri bir kreptir.

9 PÃO DE QUEIJO Kelimenin tam anlamıyla peynirli ekmek anlamına gelen pão de queijo'nun kökeni, manyok bitkisinin kalıntılarını kullanmaya başlayan Afrikalı kölelerin mutfak icatlarına dayanmaktadır. İnce beyaz bir toz ya da nişasta, toplar halinde yuvarlanır ve pişirilirdi.

10 KATMER Bir tür tatlı börek olan katmer, Türkiye'nin gastronomi başkenti ve Güneydoğu Anadolu'da farklı kültür ve mutfakların zengin bir buluşma noktası olan Gaziantep'in ya da kısaca Antep'in özel bir lezzetidir.