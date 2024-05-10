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ECB tutanakları: Faiz indirimine kapı açıldı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) nisan ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin gelecek ayın başında ilk faiz indirimine zemin hazırladığını ortaya koydu.

10 Mayıs 2024 | 17:59
ECB tutanakları: Faiz indirimine kapı açıldı

ECB Yönetim Konseyi'nin 10-11 Nisan’da Frankfurt'ta düzenlediği ve 3 temel politika faizini sabit tutma kararı aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gitmesine rağmen iklim değişikliği nedeniyle artan gıda fiyatları ve Orta Doğu’da gerilimle yükselen petrol fiyatlarının, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler oluşturduğu belirtildi.

Tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, bankanın haziran ayı toplantısında para politikası kısıtlamalarını gevşetmeye başlayabileceğini ortaya koydu.

ECB tutanaklarında, "O zamana kadar elde edilen ek kanıtların ECB ekonomistlerinin mart projeksiyonlarında yer alan orta vadeli enflasyon görünümünü doğrulaması halinde, Yönetim Kurulu'nun Haziran toplantısında para politikası kısıtlamalarını gevşetmeye başlayabilecek bir konumda olması makul görülmüştür." denildi.

ECB Yönetim Konseyi bazı üyelerinin, faiz indirimlerinin haklı gösterilmesine yönelik sebeplerin ortaya çıktığını dile getirdiğinin aktarıldığı tutanaklarda, " Genel olarak üyeler, piyasaların, ECB'nin iletişim ve tepki fonksiyonunu anladığını ve verilerin mevcut görünümü teyit etmesi halinde haziran toplantısında bir faiz indirimi olasılığına hazırlıklı olduğunu değerlendirdi.” ifadeleri yer aldı.

Yüksek enflasyonla faizleri artırarak mücadele eden ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten banka, ekim, aralık, ocak, mart ve nisan toplantılarında değişikliğe gitmedi. Bu durum da tüketiciler için kredi maliyetlerini artırırken, imalat, inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyeyi korudu. Orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB'nin yaptığı tahminlere göre bu hedef uzak değil.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 6 Haziran'da yapılacak.

 

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