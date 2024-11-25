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Elon Musk hiç bu kadar zengin olmamıştı

2024 ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları Tesla kurucusu Elon Musk için büyük bir kazanç oldu.

25 Kasım 2024 | 00:23
Son Güncellenme: 25 Kasım 2024 | 00:24
Elon Musk hiç bu kadar zengin olmamıştı

Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en zengin kişisi Cuma günü daha da zenginleşti. Musk'ın net serveti rekor seviye olan 348 milyar dolara ulaşmış durumda. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu rakam Musk'ın servetinin 340 milyar doları aştığı Kasım 2021'de kırdığı bir önceki rekoru da geride bırakıyor.

Tesla hisseleri 5 Kasım seçimlerinden bu yana yükseliş eğiliminde. Hisseler Cuma günü de %3,8 yükseldi. Görünüşe göre yatırımcılar Musk'ın Trump yönetimindeki etkisinin şirkete fayda sağlayacağına inanıyor. Yine Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk seçim gününden bu yana yaklaşık 83 milyar dolar daha zengin.

Wall Street Journal'a göre Musk'ın yapay zeka girişimi xAI da bu hafta yeni bir yatırım turunda değerini iki katından fazla artırarak birkaç ay öncesine göre 50 milyar dolara çıktı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Musk'ın ardından ikinci sırada Jeff Bezos yer alıyor. Ancak şu an itibarıyla fark çok açılmış durumda. Listede Bezos'un net servet değeri 219 milyar dolar olarak görülüyor. (Fotoğraf: shutterstock)

 

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Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
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Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
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