Elon Musk'ın SpaceX'i, iflasın eşiğindeki şirketi satın alıyor

SpaceX, NASA'nın Ay'a geri dönmesine yardımcı olmaya hazırlanırken bir paraşüt şirketini satın alıyor.

Elon Musk'ın roket firması, Pioneer'ı iflastan kurtarmak için 2,2 milyon dolar ödeyecek.

Insider'in haberine göre bu SpaceX için nadir görülen ve 2021 yılında Starlink uydu ağını genişleten uydu girişimi Swarm için 524 milyon dolar ödemesinden bu yana ilk satın alma.

1938'de kurulan Pioneer, Uluslararası Uzay İstasyonu'na birden fazla mürettebatlı uçuş ve 4,6 milyar yıllık bir asteroitten Dünya'ya örnekler getiren "Osiris Rex" görevi de dahil olmak üzere bir dizi SpaceX ve NASA görevi için paraşüt sağladı.