ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini duyurdu.

FDA’dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech’in Kovid-19 aşısı için 16 yaş ve üstü kullanıma tam onay vermesinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir kilometre taşı olduğu vurgulandı.

FDA yetkilisi Janet Woodcock, “Milyonlarca insan Kovid-19 aşılarını güvenle olurken, bazıları için aşıya ek bir güven duymak için Gıda ve İlaç Dairesi onayının önemli olduğunu kabul ediyoruz. Bugünkü kilometre taşı bizi ABD’de salgının gidişatını değiştirmeye bir adım yaklaştırdı.” diye konuştu.

Pfizer, FDA’ya tam kullanım onayı için ABD, AB, Türkiye, Güney Afrika ve Güney Amerika’da 44 bin denekten gelen verileri sunduğunu açıkladı. Şirket, verilerin enfeksiyonu önlemede yüzde 91 etkili olduğunu bilirdi.

Şirket, 12-15 yaş arası verileri toplamasının ardından bu yaş grubu için de FDA’ya tam onay başvurusunu yapacak.

FDA’nın verilerine göre, bugüne kadar ABD’de aşılananların yüzde 54’ü Pfizer-BioNTech aşısı oldu.