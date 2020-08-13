Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune 500 listesi açıklandı. 1990 yılından beri yayınlanan listede bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri şirket sayısında zirveden indi. Çin merkezli şirketlerin sayısı ilk defa ABD’yi geçti. Bundan 30 yıl önce açıklanan ilk listede bir Çinli şirket bile kendine yer bulamamıştı.

Bu yıl ise Çin ve Hong Kong’dan 124 şirket listeye girdi. ABD’den ise bu sene 121 firma, Fortune 500’de yer aldı.

Dünyanın en büyük şirketi Walmart

Listenin ilk sırasında 523 milyar dolarlık geliri ile Amerikalı perakende devi Walmart var.

Onu izleyen üç şirket de Çinli.

407 milyar dolar ile Sinopec, 383 milyar dolar ile State Grid ve 379 milyar dolar ile China National Petroleum.

5’inci sıradaki Hollanda merkezli Royal Dutch Shell’in geliri ise 352 milyar dolar oldu.

Listedeki tek Türk şirket

Bu yıl listede tek Türk şirketi bulunuyor.

Geçen yıl 423. sırada yer alan Koç Grubu, 27 milyar dolarlık geliriyle bu yıl 471. sırada.

İşte listenin ilk 20 şirketi ve geçen yıl elde ettiği gelirler:

1- WALMART | PERAKENDECİLİK (ABD)

GELİR: 523.96 MİLYAR DOLAR

2- SINOPEC | ENERJİ (ÇİN)

GELİR: 407.09 MİLYAR DOLAR

3- STATE GRID | ELEKTRİK (ÇİN)

GELİR: 383.90 MİLYAR DOLAR

4- CHINA NATIONAL PETROLEUM | ENERJİ (ÇİN)

GELİR: 379.13 MİLYAR DOLAR

5- ROYAL DUTCH SHELL | ENERJİ (HOLLANDA)

GELİR: 352.10 MİLYAR DOLAR

6- SAUDI ARAMCO | ENERJİ (SUUDİ ARABİSTAN)

GELİR: 329.84 MİLYAR DOLAR

7- VOLKSWAGEN | OTOMOTİV (ALMANYA)

GELİR: 282.76 MİLYAR DOLAR

8- BP | ENERJİ (İNGİLTERE)

GELİR: 282.61 MİLYAR DOLAR

9- BP | ENERJİ (İNGİLTERE)

GELİR: 282.61 MİLYAR DOLAR

10- AMAZON | E-TİCARET (ABD)

GELİR: 280.52 MİLYAR DOLAR

11- TOYOTA | OTOMOTİV (JAPONYA)

GELİR: 275.28 MİLYAR DOLAR

12- EXXON MOBIL |ENERJİ (ABD)

GELİR: 264.93 MİLYAR DOLAR

13- APPLE | TEKNOLOJİ (ABD)

GELİR: 260.17 MİLYAR DOLAR-

14- CVS HEALTH | SAĞLIK (ABD)

GELİR: 256.77 MİLYAR DOLAR

15- BERKSHIRE HATHAWAY | FİNANS & HOLDİNG (ABD)

GELİR: 254.61 MİLYAR DOLAR

16- UNITED HEALTH | SİGORTACILIK (ABD)

GELİR: 242.15 MİLYAR DOLAR

17- MCKESSON | SAĞLIK (ABD)

GELİR: 231 MİLYAR DOLAR

18- GLENCORE | MADENCİLİK & ENERJİ (İSVİÇRE)

GELİR: 215,11 MİLYAR DOLAR

19- CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | İNŞAAT (ÇİN)

GELİR: 205.83 MİLYAR DOLAR

20- SAMSUNG | ELEKTRONİK (GÜNEY KORE)

GELİR: 197.70 MİLYAR DOLAR