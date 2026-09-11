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  • Fransa’da akaryakıt fiyatları rekor seviyede: Protesto çağrısı yapıldı

Fransa’da akaryakıt fiyatları rekor seviyede: Protesto çağrısı yapıldı

Fransa’da akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş son günlerde devam ederken, fiyatlar rekor seviyelere çıktı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa’da akaryakıt fiyatları rekor seviyede: Protesto çağrısı yapıldı

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Son günlerde yükselişin hız kazandığı ülkede benzin ve motorin fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

1 Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, son günlerde yükselişini sürdürüyor.

2 Motorinin litre fiyatı 2,50 avroyu geçti

Motorinin litre fiyatı 2,50 avroyu geçti

Bazı akaryakıt istasyonlarında motorinin litre fiyatı 2,50 avroyu aşıyor.

3 Çoğunluk TotalEnergies istasyonlarını tercih ediyor

Çoğunluk TotalEnergies istasyonlarını tercih ediyor

Sürücülerin büyük bölümü benzinin litre fiyatını 1,99 avro, motorinin litre fiyatını ise 2,25 avro ile sınırlayan TotalEnergies istasyonlarını tercih ediyor.

4 SP95'in litre fiyatı bugün 2,120 avroyu gördü

SP95'in litre fiyatı bugün 2,120 avroyu gördü

SP95'in litre fiyatı bugün 2,120 avroya, motorinin litre fiyatı ise 2,296 avroya ulaştı.

5 Artan akaryakıt fiyatlarına karşı eylem çağrısı

Artan akaryakıt fiyatlarına karşı eylem çağrısı

Akaryakıt fiyatlarındaki önemli artışa karşı protesto çağrıları sosyal medyada yayılmaya başlarken, eylem tarihi olarak 17 Ekim belirlendi.
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