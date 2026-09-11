Fransa’da akaryakıt fiyatları rekor seviyede: Protesto çağrısı yapıldı

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Son günlerde yükselişin hız kazandığı ülkede benzin ve motorin fiyatları rekor seviyelere ulaştı.
1 Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor
Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, son günlerde yükselişini sürdürüyor.
2 Motorinin litre fiyatı 2,50 avroyu geçti
Bazı akaryakıt istasyonlarında motorinin litre fiyatı 2,50 avroyu aşıyor.
3 Çoğunluk TotalEnergies istasyonlarını tercih ediyor
Sürücülerin büyük bölümü benzinin litre fiyatını 1,99 avro, motorinin litre fiyatını ise 2,25 avro ile sınırlayan TotalEnergies istasyonlarını tercih ediyor.
4 SP95'in litre fiyatı bugün 2,120 avroyu gördü
SP95'in litre fiyatı bugün 2,120 avroya, motorinin litre fiyatı ise 2,296 avroya ulaştı.