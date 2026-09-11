Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nda konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin sıradan bir komşuluk veya ticari ortaklık ilişkisi olmadığını kaydeden Bayraktar, forumu "tek millet, iki devlet" şiarıyla ortak geleceği tasarladıkları ve bu vizyonu somut projelere dönüştürdükleri stratejik bir platform olarak gördüklerini vurguladı.

Bayraktar, enerjinin iki ülke arasındaki güçlü ilişkinin en somut ve önemli alanlarından birini oluşturduğunu belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda iki ülkenin birlikte gerçekleştirdiği projelerin yalnızca sayısının değil ama aynı zamanda niteliğinin de ne kadar önemli bir noktaya ulaştığını görüyoruz." dedi.

Doğal gaz alanındaki işbirliklerinin, hidrokarbon sahalarındaki ortaklıklar ve Azerbaycan enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden bölgesel ve küresel piyasalara arzını sağlayan boru hatlarının, işbirliğinin önemli örnekleri olduğunu dile getiren Bayraktar, bu projelerin enerji kaynaklarının bir ülkeden diğerine taşınmasının ötesinde, ülkelerin birbirine duyduğu güvenin, uzun vadeli bakış açısının ve birlikte hareket etme iradesinin somut örnekleri olduğunu söyledi.

Bayraktar, enerji alanındaki işbirliğinin petrol ve doğal gazla sınırlı kalmadığını belirterek, "Madencilikten yenilenebilir enerjiye, hidrokarbonlardan enerji verimliliğine, elektrik piyasalarından iletim ve dağıtıma kadar çok geniş bir alanda kurumlarımız arasında işbirliğini güçlendirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık mesele sadece enerji üretmek değil”



Küresel enerji sektörünün önemli bir dönüşümden geçtiğini dile getiren Bayraktar, enerjinin giderek daha fazla elektrik merkezli hale geldiğine dikkati çekti.

Bayraktar, sanayi, ulaşım, binalar ve günlük yaşamın artan ölçüde elektrikle buluşmasının elektrik talebini ve elektrik sistemlerinin önemini artırdığını kaydederek, "Bu dönüşüm bize net bir gerçeği işaret ediyor. Artık mesele sadece enerji üretmek değil, üretilen enerjiyi en güvenli, sürdürülebilir, en hızlı ve en verimli şekilde talep merkezlerine yani tüketicilerimize yani vatandaşlarımıza ulaştırabilmek." diye konuştu.

Güçlü ve birbirine bağlı elektrik sistemlerinin arz güvenliğini desteklediğini, kaynakların daha etkin kullanımına imkan sağladığını ve yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonunu kolaylaştırdığını belirten Bayraktar, bunun ülkeler arasında yeni ticaret imkanları da oluşturduğunu ifade etti.

Bayraktar, "İnterkonneksiyonları yalnızca iki elektrik sistemi arasında kurulacak bağlantılar olarak değil, ülkelerimizin enerji sistemlerini birbirine daha fazla yaklaştıran stratejik bir işbirliği alanı olarak görüyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki elektrik bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Bayraktar, söz konusu projelerin elektrik arzının güvenilirliğini artırmanın yanı sıra enerji işbirliğini stratejik bir boyuta taşıyacağına inandıklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Interkonneksiyon Projesi kapsamında ilk çalışmaların tamamlandığını ve ilgili kurumların teknik değerlendirmeleri sonucunda en uygulanabilir seçeneğin belirlendiğini ifade ederek, sistem işletmecileri tarafından yürütülen ilave fizibilite çalışmalarının tamamlanmasıyla projenin teknik açıdan daha da olgunlaşacağını kaydetti.

Gelecek dönemde projenin uygulama aşamasına geçilmesi için güçlü bir zemin oluştuğunu anlatan Bayraktar, elektrik bağlantılarında önemli bir ivme yakalandığını belirtti.

“Elektriğin TANAP'ı”



Bayraktar, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'ı bir araya getiren Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi'nin de bölgesel ölçekte önemli bir vizyon ortaya koyduğunu dile getirdi.

Projeyi "Elektriğin TANAP'ı" olarak adlandırdığını ifade eden Bayraktar, "Bu önemli projeyi yalnızca bir altyapı projesi olarak yine görmüyoruz, karşılıklı faydaya dayalı ve uzun vadeli bölgesel enerji işbirliğinin temelini oluşturan yine stratejik bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Bayraktar, projenin mümkün olan en kısa sürede bir sonraki aşamaya taşınmasını arzu ettiklerini belirterek, "COP31 Antalya'da bu projeyle ilgili önemli bir imza sürecini, belki devlet başkanlarımızın veya bizlerin imza edeceği bir hükümetlerarası anlaşmayla da bunu taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke olarak elektrikleşme gündemiyle birlikte dünyaya sunabilecekleri çok önemli bir proje olduğuna inandığını dile getiren Bayraktar, COP31 gündemi kapsamında çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

"Bölgesel enerji altyapımızı çeşitlendiriyoruz"



Türkiye'nin altyapısı ve stratejik konumuyla bölgenin önemli enerji merkezlerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, interkonneksiyon projeleri ve yeni projelerle bölgesel enerji altyapısını çeşitlendirdiklerini söyledi.

Bayraktar, bu çalışmalarla Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra bölgenin, özellikle Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Enerji işbirliğinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de iki ülkenin ortak refahına ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasını dileyen Bayraktar, "Enerji alanında attığımız her yeni adımın ülkelerimizi birbirine biraz daha yaklaştırdığına inanıyorum." dedi.