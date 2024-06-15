Fransa finans piyasaları "aşırı sağ" baskısında: Borsada 2 yılın en kötü düşüşü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkması üzerine Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararı almıştı.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Seçimde merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR) ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.

Ülkede Ulusal Meclis için yakın zamanda yeni seçimlerin yapılacağı beklentisi yatırımcılar arasında belirsizliğe neden olurken, sağcı bir hükümetin kurulma ihtimali yatırımcılar için şartların giderek daha "belirsiz" hale gelmesine neden oluyor.

Yatırımcılar ülkenin RN’nin müdahaleci ekonomi politikaları ve daha güçlü düzenleme riskinden de endişe duyarken, RN’nin hükümeti devralması halinde ise Fransa'nın zaten yüksek olan kamu borcunun daha da artacağından korkuyor.

Ekonomi bakanından mali kriz uyarısı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız radyosuna verdiği röportajda, hükümetin değişmesi halinde mali kriz uyarısında bulundu.

Le Maire, aşırı sağ ya da solun ağır harcama planları nedeniyle gelecek parlamento seçimlerini kazanması halinde Avro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisinin mali kriz riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısını yaparak, “Aşırı sağa baktığımda yalanlardan oluşan bir program görüyorum." dedi.

Mevcut siyasi istikrarsızlığın bir mali krize yol açıp açmayacağı sorusuna "evet" yanıtını veren Le Maire, "Bunun nedeni, evet ya da hayır, bu borcu finanse etmeye devam edip edemeyeceğimiz sorusuyla ilgili olarak masada olan siyasi programlardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi belirsizlik Fransız banka hisselerinde baskı oluştururken, ülkenin risk primi son 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

RN, emeklilik yaşının düşürülmesi ve daha korumacı bir ekonomi politikası talep ederken partinin korumacı "önce Fransa" ekonomi politikaları çağrısına yönelik yatırımcıların endişeleri özellikle tahvil piyasasında kendini gösteriyor.

Fransız tahvillerinin getiri farkı yükseldi

Avrupa’da aşırı sağın seçimde yükselmesi Avrupa devlet tahvillerini de olumsuz etkilerken yatırımcıların ağırlıklı olarak Fransız tahvillerini satması dikkati çekiyor

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, seçimlerin ardından toplamda 30 baz puan artarak, 2011’den beri en büyük haftalık artışını gerçekleştirdi. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 77 baz puanla son 7 yılın zirvesine çıktı.

Fransa’ya ilişkin endişeler diğer Avro Bölgesi ülkelerine de yayılırken, yüksek kamu borcuna sahip İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark da yaklaşık 28 baz puan artarak 157 baz puan oldu.

Belirsizlik Fransız borsasında da hissediliyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6’dan fazla değer kaybederken bu da Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık kayıp olarak kayıtlara geçti.

Banka hisseleri sert değer kaybetti

Siyasi belirsizlik özellikle Fransız bankalarının hisselerinde baskı oluşturdu.

BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole hisseleri haftalık, sırasıyla yüzde 6,81, yüzde 9,05 ve yüzde 8,72 değer kaybetti.