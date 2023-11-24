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  • Dümene mi geçiyor? Fransız lüks marka devinde halef tartışmalarını kızıştıran istifa

Dümene mi geçiyor? Fransız lüks marka devinde halef tartışmalarını kızıştıran istifa

Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault'un en büyük oğlu Antoine Arnault'un ayakkabı üreticisi Berluti'nin CEO'luğundan ayrılmasıyla halefiyet tartışmaları yeniden kızışıyor.

24 Kasım 2023 | 13:45
Son Güncellenme: 24 Kasım 2023 | 14:56
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Dümene mi geçiyor? Fransız lüks marka devinde halef tartışmalarını kızıştıran istifa

74 yaşındaki LVMH CEO'su Bernard Arnault'nun en büyük oğlu Antoine Arnault, LVMH çatısı altındaki lüks ayakkabı markası Berluti'nin CEO'luğundan istifa edecek.

Şirket tarafından Çarşamba günü duyurulan yönetici değişikliğinin Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

46 yaşındaki Antoine Arnault, görev değişikliğinin ardından Berluti'nin başkanı olarak kalmaya devam edecek. Bu durum Antoine Arnault'un bir sonraki rolüne ilişkin spekülasyonları artırdı.

İstifa kararının, LVMH'deki halefiyet planı ve Bernard Arnault'nun hepsi LVMH markalarında çalışan beş çocuğundan herhangi birinin lüks devinin dizginlerini ele alıp almayacağı konusunda yıllardır yapılan spekülasyonları yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

Yaş sınırını yükseltti

Son manevralara rağmen Bernard Arnault'nun yakın zamanda bir yere gideceğine dair bir işaret yok. LVMH geçtiğimiz yıl icra kurulu başkanı için yaş sınırını kaldırarak aile reisinin 80 yaşına kadar şirketin başında kalmasını sağladı.

171 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 3. kişisi olan Bernard Arnault, eylül ayında New York Times'a verdiği bir röportajda, "Aile içinden ya da dışından en iyi kişi bir gün benim halefim olmalı. Ancak bu yakın gelecekte olmasını umduğum bir düello değil" diyor.

Bernard Arnault'nun en büyük ve tek kızı Delphine Arnault, Şubat ayında Christian Dior'un CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Christian Dior, LVMH'nin en büyük hissedarı konumunda.

 

 

 

 

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