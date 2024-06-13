ARA
Bist 100
10423,8
2,54%
Bist 100
Dolar/TL
32,2986
0,0282%
Dolar/TL
Euro/TL
34,887
-0,0421%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0801
-0,074%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2409,91
-0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Gana endişesi: Kakao fiyatları yeniden 10 bin dolara dayandı

Gana endişesi: Kakao fiyatları yeniden 10 bin dolara dayandı

Gana kaynaklı üretim ve arz endişeleriyle kakaoda ton fiyatı tekrar 10 bin dolar seviyesine dayandı.

13 Haziran 2024 | 15:23
Gana endişesi: Kakao fiyatları yeniden 10 bin dolara dayandı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünya kakao fiyatları nisan ayında Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetleri dolayısıyla üretimi kısma veya durdurma kararı alması sonucu ciddi ölçüde yükselmişti.

Intercontinental Exchange'de kakaonun ton başına fiyatı, 11 bin 722 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Kakao arzında sorunların ana nedeni olarak uzun süreli kuraklık ve şiddetli yağmur gibi olumsuz hava koşulları gösterilirken, bitki hastalıkları da mahsulü etkiledi. Kakao ağaçlarının ölmesine neden olan CSSVD virüsü bu açıdan üretimi etkileyen en önemli neden oldu.

El Nino'nun da katkısı olmuştu

Geçen yıl yaşanan hava akımı El Nino da kakao fiyatlarındaki yükselişi tetikleyen unsurlar arasında yer aldı.

Kakaoda nisan ayında yaşanan yukarı yönlü sert hareketlerin ardından arz endişeleri azalmış, fiyatlar 27 Nisan-4 Mayıs haftasında yüzde 24'ü aşkın gerilemeyle 7 bin dolar seviyesinin altına inmiş ve tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşü kayda geçmişti.

Hava durumu kaynaklı endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle kakao fiyatları tekrar yükselişe geçti. Intercontinental Exchange'de kakaonun ton başına fiyatı dün günlük bazda yüzde 7,8 artışla 9 bin 980 dolara çıktı.

Analistler, fiyatlardaki bu artışın dünyanın en büyük ikinci kakao üreticisi Gana özelinde ortaya çıkan arz endişelerinden kaynaklandığını belirtti.

Gana'nın mahsulün kötü olması nedeniyle 350 bin tona kadar kakao çekirdeği teslimatını gelecek sezona ertelemeyi planladığına dair haber akışı, fiyat yükselişini tetikledi.

Ülkenin kakao üretimi, küresel iklim değişikliği kaynaklı olumsuz hava koşulları, bitki hastalıkları ve kakao çiftliklerinin yerini yasa dışı altın madenciliğinin alması nedeniyle azalıyor.

Ganalı çiftçilerin kakao çekirdeklerini komşu ülkelere kaçırdıkları ve buralarda daha yüksek kazançla sattıkları yönündeki iddialar da fiyatlardaki sert yükselişi destekledi.

Kakaonun ton başına fiyatı yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 135 arttı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2409,91 -0,2%
  • ALTIN ONS 2320,61 -0,19%
  • BIST 100 10423,8 2,54%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,167 0,307%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37285 0,04956%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,4175 0,2579%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2986 0,0282%
  • EURO/DOLAR 1,0801 -0,074%
  • EURO/TURK LIRASI 34,887 -0,0421%
  • STERLIN/DOLAR 1,27865 -0,09454%
Borsa Haberleri
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
GERİ
İLERİ
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL