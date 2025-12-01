Bedelsiz başvurusunu duyurdu: Yüzde 1900

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) bugün KAP'a SPK'ya yüzde 1900 oranındaki bedelsiz başvusunu duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

Yönetimiz Kurulumuz 25.11.2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1-Şirket'in mevcut 30.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6.Maddesinin 6.fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, % 1900 oranında 570.000.000 TL tutarında artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2-Artırılmasına karar verilen 570.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,

3-İç kaynaklardan karşılanacak olan 570.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımının Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 154.036.384,37 TL tutarlı kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 326.182.369,95 TL tutarlı kısmının Hisse Senetleri İhraç Primlerinden ve 89.781.245,68 TL lık kısmının ise Kayda Alınan Emtia Karşılığından karşılanmasına,

4-Türkiye Finansal Raporlama Standardı'na göre hazırlanan finansal raporlara göre ise , 222.556.643 TL tutarlı kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 347.443.357 TL tutarlı kısmının Paylara İlişkin Primler hesabından karşılanmasına,

5-Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 570.000.000 TL nominal değerli payların 38.000.000 TL nominal tutarlı kısmının A Grubu nama ve 532.000.000 TL tutarlı kısmının B Grubu hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,

6-Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ye başvurulmasına,

7-Söz konusu sermaye artırımı işlemi için ihraç belgesi ve gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve gerekli izin ve onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

8-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6.maddesinin buna göre tadil edilmesine ve buna ilişkin gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair resmi kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,

9-Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

01.12.2025 tarih ve 2025/14 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bedelsiz sermaye artışı ile ilgili olarak, şirket Yönetim Kurulumuz Şirket esas sözleşmesinde "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" ile ilgili maddenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, bu kapsamda esas sözleşmenin 6.Maddesinin değiştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınması ve akabinde mevzuat uyarınca tüm izinlerden sonra esas sözleşme değişikliğinin ticaret sicilde tescil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir ve 01.12.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.