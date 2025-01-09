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İngiltere'de tahvil paniği

İngiltere'de kamunun borçlanma maliyetlerindeki keskin artış, tahvil piyasasında paniğe yol açtı.

09 Ocak 2025 | 21:48
İngiltere'de tahvil paniği

İngiltere Borç Yönetim Ofisinin hafta başındaki 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin değerindeki tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 10 yıllık borçlanma maliyetleri de 2008 finansal krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

Borçlanma maliyetlerindeki keskin artış ABD dolarının küresel olarak güçlendiği bir dönemde İngiltere kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ilişkin piyasa endişelerini yoğunlaştırdı ve sterlinin dolar karşısında son bir yılın en zayıf performansını göstermesine yol açtı.

'İNGİLTERE'YE ÖZGÜ DEĞİL'

Ülkedeki tahvil krizi Maliye Bakanı Rachel Reeves'in uzun süredir planlanan Çin ziyaretiyle aynı döneme denk gelirken, Reeves Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlaması için Hazine Müsteşarı Darren Jones'u görevlendirdi.

Jones, piyasadaki çalkantıyı kabul ederek, mali piyasaların "her zaman değişkenlik gösterdiğini" ve tahvil piyasasındaki dinamiklerin uluslararası ve yerel birçok faktör tarafından belirlendiğini belirtti.

Analistler, İngiltere tahvil piyasasındaki çalkantının sadece İngiltere'ye özgü bir durum olmadığına ve ABD'deki tahvil faizlerinin artışının piyasaları etkilediğine işaret ediyor. Ancak, İngiltere'nin dış borçlanma ihtiyacının yüksek olmasından dolayı kırılganlığının daha fazla olduğunu belirtiyor. AA

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