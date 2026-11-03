İhracatta ekim rekoru: Cumhuriyet tarihinin en yüksek üçüncü aylık rakamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı Ekim ayı ve Ocak-Ekim dönemi dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Ekim ayında ihracatın 25 milyar 885 milyon dolar, Ocak-Ekim döneminde ise 236 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

"Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatına ve en yüksek Ekim ayı ihracatına ulaşmış olduk"

2026 yılı Ocak-Ekim dönemi ve Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Bakan Bolat, "Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 25 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatına ve en yüksek Ekim ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2026 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 5,5 oranında artışla 236 milyar 837 milyon dolar ile rekor kırmıştır" ifadelerini kullandı.

"Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracat Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı"

Yıllıklandırılmış ihracat rakamlarından da bahseden Bolat, "Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 2025 yılı Ekim ayına kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesinde kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranının arttığına dikkat çeken Bolat, "Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 11,4 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 3,4 arttı. Eylül ve Ekim ayında cari işlemler dengesinin fazla vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"2026'nın ilk 10 ayının 6'sında aylık ihracat rekorları kırıldı"

İhracat rekorlarına ilişkin verileri paylaşan Bolat, "Son 42 ayın 24'ünde aylık ihracat rekoru kırdık. 2026'nın ilk 10 ayının 6'sında aylık ihracat rekorları kırıldı. 2026 Nisan ayından bu yana aylık ihracat rekorları kırıldı" diye konuştu.

Teknoloji yoğun ürün ihracatındaki artışa da değinen Bolat, "Orta ve yüksek teknolojili mal ihracatımız 118 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam 2025'in tamamında 112 milyar dolardı" şeklinde konuştu.

2023 yılından bu yana ihracatta kaydedilen artışa değinen Bolat, "2023 yılının Haziran ayından bu yana yıllıklandırılmış mal ihracatında toplam 34 milyar dolar net ihracat artışı başarılmıştır" diye konuştu.