ARA
DOLAR
50,01
0,05%
DOLAR
EURO
56,06
0,13%
EURO
ALTIN
6321,00
-0,03%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Emekli maaşlarına ek zam sinyali: Bakan Işıkhan'dan önemli açıklamalar
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

Emekli maaşlarına ek zam sinyali: Bakan Işıkhan'dan önemli açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, 2027 yılı ocak ayından itibaren uygulanması hedeflenen ve yasal zamların yanı sıra ek iyileştirmeleri de kapsayan bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

· Son Güncellenme:
Emekli maaşlarına ek zam sinyali: Bakan Işıkhan'dan önemli açıklamalar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları ele alınmaya başlandı.

Komisyonda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin karşı karşıya olduğu ekonomik koşulların farkında olduklarını ve refah düzeylerini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Işıkhan, bu kapsamda 2027 yılı ocak ayından itibaren hayata geçirilmesi planlanan, mevcut yasal zamların dışında ek iyileştirmeleri de içeren bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

0
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL