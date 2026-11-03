Emekli maaşlarına ek zam sinyali: Bakan Işıkhan'dan önemli açıklamalar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları ele alınmaya başlandı.

Komisyonda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin karşı karşıya olduğu ekonomik koşulların farkında olduklarını ve refah düzeylerini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Işıkhan, bu kapsamda 2027 yılı ocak ayından itibaren hayata geçirilmesi planlanan, mevcut yasal zamların dışında ek iyileştirmeleri de içeren bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade etti.