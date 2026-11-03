TOGG’un küresel büyüme yolculuğunda stratejik ortaklık: Türkiye Varlık Fonu en büyük hissedar oldu

Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla TOGG, kuruluşundan bu yana kurucu ortaklarının katkılarıyla oluşturduğu birikimi yeni ortaklık yapısıyla geleceğe taşıyacağı yeni bir döneme girdi.

Türkiye Varlık Fonunun hissedarlar arasına katılmasıyla bugüne kadar ortaya konulan çalışmaların üzerine yeni kazanımlar eklenmesine, TOGG'un teknolojik yetkinliklerinin ve rekabet gücünün daha da geliştirilmesine ve markanın yurt içi ve küresel pazarlardaki büyüme yolculuğunun güçlenerek devam etmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü projelerinden olan girişim, kuruluşunda ortaya konulan vizyon ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını yeni ortaklık yapısıyla sürdürecek. Bugüne kadar emeği ve katkısı bulunan tüm paydaşların oluşturduğu güçlü birikim üzerine inşa edilecek yeni dönemde, TOGG'un başarılarının artarak devam etmesi ve Türkiye'nin mobilite ve teknoloji alanındaki küresel hedeflerine katkısını daha da ileri taşıması amaçlanıyor.

Açıklamada, dün vefat eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya ilişkin, "Türk sanayisinin gelişimine önemli katkılarda bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ahmet Nazif Zorlu'nun, TOGG'un kuruluş ve gelişim sürecine sunduğu değerli katkıları daima takdirle hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, Zorlu Holding ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.