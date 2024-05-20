ARA
Bist 100
10742,51
0,93%
Bist 100
Dolar/TL
32,2026
-0,0077%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0088
0,018%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0862
-0,0667%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2508,58
0,36%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • İran'daki helikopter kazasından yeni ayrıntı: 1 yolcu 1 saat hayattaydı

İran'daki helikopter kazasından yeni ayrıntı: 1 yolcu 1 saat hayattaydı

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.... Helikopterdeki yolculardan birinin kazadan sonra yaklaşık 1 saat boyunca hayatta kaldığı düşünülüyor.

20 Mayıs 2024 | 16:06
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 16:32
İran'daki helikopter kazasından yeni ayrıntı: 1 yolcu 1 saat hayattaydı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter dün İran'ın kuzeybatısındaki dağlık arazide sert hava koşullarında düştü. Enkaza yaklaşık 15 saatlik aramanın sonunda Dizmar ormanında ulaşıldı. Kazada Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi. Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazada toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

TEBRİZ CUMA İMAMI 1 SAAT HAYATTA KALDI

İran Kriz Yönetim Ajansı Başkanı Mohammad Hassan Nami Pazartesi günü IRNA'ya yaptığı açıklamada "tüm cenazelerin yanıklara rağmen tanınabilir durumda olduğunu ve Adli Tıp Kurumuna nakledildiğini" söyledi. IRNA'nın haberine göre Nami, kazada yaşamını yitirenler arasında Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim'in cesedinin durumunun daha iyi olduğunu da sözlerine ekledi. Yetkili, "Kazadan sonra bir saat kadar yaşadı" dedi. Hatta Haşim'in Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ile de iletişim kurduğu belirtiliyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2508,92 0,38%
  • ALTIN ONS 2423,61 0,37%
  • BIST 100 10748,19 0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,047 0,251%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36025 -0,06796%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,561 -0,4302%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1997 -0,0167%
  • EURO/DOLAR 1,0866 -0,029%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0189 0,0468%
  • STERLIN/DOLAR 1,2707 0,04685%
Günün En Çok Okunanları
Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
TÜİK 21 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri
TÜİK 21 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri
Özyaşar Tel ve Galvanizleme ne üretiyor? Sahibi kim?
GERİ
İLERİ
Bakan duyurdu, Amasya'daki işletmenin faaliyeti durduruldu
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz tarihi, fiyatı: Kaç lot dağıtacak?
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2033 hedefi
ODTÜ, Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin sonuçlarını açıkladı
TÜİK 21 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru ve sınav tarihleri
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL