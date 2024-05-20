Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter dün İran'ın kuzeybatısındaki dağlık arazide sert hava koşullarında düştü. Enkaza yaklaşık 15 saatlik aramanın sonunda Dizmar ormanında ulaşıldı. Kazada Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi. Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazada toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

TEBRİZ CUMA İMAMI 1 SAAT HAYATTA KALDI

İran Kriz Yönetim Ajansı Başkanı Mohammad Hassan Nami Pazartesi günü IRNA'ya yaptığı açıklamada "tüm cenazelerin yanıklara rağmen tanınabilir durumda olduğunu ve Adli Tıp Kurumuna nakledildiğini" söyledi. IRNA'nın haberine göre Nami, kazada yaşamını yitirenler arasında Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim'in cesedinin durumunun daha iyi olduğunu da sözlerine ekledi. Yetkili, "Kazadan sonra bir saat kadar yaşadı" dedi. Hatta Haşim'in Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ile de iletişim kurduğu belirtiliyor.