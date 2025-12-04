İş toplantılarında uykunuz geliyorsa bunu deneyin

CNN'de yer alan habere göre; Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nöroloji profesörü olan Dr. Rachel Salas, "Öncelikle uykuya öncelik verin ve önemli toplantılardan önceki gece uyanık kalmanıza yardımcı olacak kadar dinlendiğinizden emin olun" diyor.

Salas ayrıca toplantıdan önce net hedefler ve niyetler belirlemenizi öneriyor, böylece ne öğrenmek veya katkıda bulunmak istediğinizi bilirsiniz.

Öğle uykusuna vakit ayırabiliyor musunuz?



Harvard Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent ve Uyku ve Biliş Merkezi direktörü olan klinik psikolog Dr. Tony Cunningham, "6 dakika kadar kısa bir öğle uykusunun bile uyanıklığı artırdığı gösterildi" diye tavsiyede bulunuyor. Ancak kısa tutun, diye de ekliyor: "30 dakikadan uzun uyursanız, uykunuzun daha derin evrelerine geçebilir ve uyandığınızda kendinizi daha da kötü hissedebilirsiniz!"

Ardından tempolu bir yürüyüş yapmak için dışarı çıkın. Cunningham, "Hafif egzersiz kalp atış hızınızı artırmaya yardımcı olur ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olabilecek bazı hormon ve nörohormonların salgılanmasını sağlar" diyor

Hâlâ kafanız mı karışık?

Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'ndeki kronobiyoloji programı direktörü Dr. Amita Sehgal, toplantıdan önce "yüzünüzü soğuk suyla yıkamak" için banyoya gitmenizi öneriyor.

Sehgal, toplantıdan önce veya toplantı sırasında bir fincan kahve içmenin de faydalı olabileceğini, ancak bu tavsiyeyi sabah toplantıları için de kullanabileceğinizi söylüyor; kafein uykunuzu bozabilir. Eğer kafein sevmiyorsanız, toplantı boyunca su içmenin de sizi uyanık tutabileceğini söylüyor Salas.

Salas, zihninizi uyanık ve odaklanmış tutmanıza yardımcı olabilecek sorular sorarak ve notlar alarak aktif olarak katılmanızı öneriyor.

Bu devam eden bir sorun mu?



Eğer kendinizi gün ortasında düzenli olarak uykuya dalıyorken buluyorsanız, muhtemelen uyku hijyeninizi gözden geçirmenin zamanı gelmiştir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre yetişkinlerin günde yedi veya daha fazla saat uykuya ihtiyacı var, ancak bu sayı yaşa göre değişebiliyor.

Bu hedefe ulaşmak için odanızın karanlık, serin ve uyku için rahat olduğundan emin olun. Elektronik cihazları yatak odanızdan uzak tutun ve yatmadan en az bir saat önce kapatın. Hafta sonları da dahil olmak üzere her gün yaklaşık aynı saatte yatıp kalkacağınız bir uyku saati programı belirleyin. Sabahları mümkün olan en kısa sürede doğal ışığa çıkın. Bu, vücut saatinizin ayarlanmasına yardımcı olacaktır.

Uyku hijyeninizi kontrol etmenize rağmen günlük toplantılarda hala uyuyakalıyorsanız, Salas uyku apnesi veya uykuyla ilgili diğer sağlık sorunları hakkında doktorunuza danışmanızı öneriyor.