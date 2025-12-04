Bir fikir buldu, 1000 dolarla iş kurdu: Bugün milyar dolarları var

Dell, Texas Üniversitesi’nde tıp eğitimi alırken kişisel bilgisayarlara olan ilgisini bir iş fikrine dönüştürmeye karar vermişti. Dönemin bilgisayar pazarında ürünler genellikle mağazalarda hazır paket olarak satılıyor, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirme imkânı sınırlı kalıyordu. Dell, bu boşluğu erken fark etti.

1984 yılında, üniversite yurdundaki odasında bilgisayar bileşenlerini ayrı ayrı satın alarak müşteriler için özelleştirilmiş sistemler toplamaya başladı. Elindeki sermaye yalnızca 1.000 dolardı. Bu para, ilk parçaları almak ve küçük çaplı ilanlar verebilmek içindi.