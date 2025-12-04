Teknoloji kurucusu Cat Goetze (CatGPT), kendi cihaz bağımlılığını azaltma hedefiyle, akıllı telefonlara entegre çalışan nostaljik Fiziksel Telefonlar (Physical Phones) projesini başlattı.

CNBC Make It’e verdiği demeçte, “Sabit hatlı telefonlarımız olsa ve kabloyu çevirip arkadaşlarınızla konuşabilsek ne kadar hoş olurdu diye düşünüyordum. Bu bana nostaljik ve şık geldi.” diyor.

Konuyu araştırdığında, dairesine sabit hat almanın yeni bir numara almayı ve telefon hattı için ödeme yapmayı gerektireceğini fark etmiş. Bu yüzden ikinci el bir telefondan kendi versiyonunu geliştirmiş: “Kelimenin tam anlamıyla bir sabit hatlı telefonu Bluetooth'a uyumlu hale getirdim" diyor.