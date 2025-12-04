Teknoloji kurucusu Cat Goetze (CatGPT), kendi cihaz bağımlılığını azaltma hedefiyle, akıllı telefonlara entegre çalışan nostaljik Fiziksel Telefonlar (Physical Phones) projesini başlattı.
CNBC Make It’e verdiği demeçte, “Sabit hatlı telefonlarımız olsa ve kabloyu çevirip arkadaşlarınızla konuşabilsek ne kadar hoş olurdu diye düşünüyordum. Bu bana nostaljik ve şık geldi.” diyor.
Konuyu araştırdığında, dairesine sabit hat almanın yeni bir numara almayı ve telefon hattı için ödeme yapmayı gerektireceğini fark etmiş. Bu yüzden ikinci el bir telefondan kendi versiyonunu geliştirmiş: “Kelimenin tam anlamıyla bir sabit hatlı telefonu Bluetooth'a uyumlu hale getirdim" diyor.
Goetze, tasarladığı telefonu iki yıl kullandıktan sonra, 2025 yılının Temmuz ayında internet üzerinden izleyicilerine tanıttı ve başkalarına da bunu iyi bir fikir olarak görüp görmediğini sordu. Saatler içinde yüzlerce kişi videoya yorum yaparak cihaza ihtiyaç duyduklarını söyledi. 15-20 kişinin sipariş vereceğini ve cihazları kendi evinde üretebileceğini düşünerek ön sipariş toplamak için bir online mağaza kurdu.
CNBC Make It tarafından incelenen belgelere göre; Goetze’nin Fiziksel Telefonlar projesi ilk üç gününde 120 bin dolarlık satış rakamına ulaştı. Şirket, Ekim ayı sonuna kadar 3 binden fazla cihaz sattı ve 280 bin dolarlık satış rakamına ulaştı.
Physical Phones’un şu anda 90 ila 110 dolar arasında değişen beş farklı telefon modeli bulunuyor. Goetze, telefonları üretmek için bir elektronik üreticisiyle ortaklık kurdu ve ilk partilerin Aralık ayından itibaren müşterilere gönderilmesi planlanıyor.
Fiziksel Telefonlar, Bluetooth aracılığıyla hem iPhone hem de Android cihazlara bağlanır ve akıllı telefon WhatsApp, FaceTime, Instagram ve Snapchat gibi platformlardan bir telefon görüşmesi veya sesli veya görüntülü arama aldığında çalar; aramanın sesi daha sonra Fiziksel Telefona yönlendirilir.
Kullanıcılar, bir telefon numarasını çevirerek veya yıldız işaretine (*) basarak akıllı telefonlarının sesli asistanını etkinleştirip bir kişinin adını aramasını söyleyerek giden aramalar gerçekleştirebiliyor. Goetze, işinin başarısının, insanların ekran başında geçirdikleri süreyi ve akıllı telefonlara olan bağımlılıklarını azaltmaya yönelik artan çabalarıyla örtüştüğünü söylüyor.
Genç kadın pandeminin, insanların telefonlarını nasıl kullandıklarına ilişkin büyük bir etkisi olduğunu belirtiyor.
O dönem insanlar evdeyken zamanlarını değerlendirmek ve bağlantıda hissetmek için TikTok gibi uygulamalara yöneldiler. Goetze, bazı tüketicilerin teknoloji şirketlerinin dikkatlerini nasıl çektiği konusunda şüpheci olmaya başladığını; yapay zeka ve yapay zeka tarafından üretilen içerikleri çevrimiçi olarak kullanmaktan yorulduklarını bu nedenle arayışta olduklarını söylüyor.