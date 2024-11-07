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İsveç Merkez Bankası faiz indirdi

İsveç Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan indirdi.

07 Kasım 2024 | 12:12
İsveç Merkez Bankası faiz indirdi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faiz oranını beklendiği gibi 50  baz puan indirdi; enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümü değişmeden kalırsa, politika faizinin Aralık ayında ve 2025 yılının ilk yarısında düşürülmeye devam edeceğini bildirdi.

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %3,25'ten %2,75'e çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi.

Açıklamada, "Enflasyonun ve ekonomik görünümün devam etmesi durumunda Eylül ayında açıklananlar doğrultusunda Aralık ayındaki bir sonraki para politikası toplantısında ve 2025 yılının ilk yarısında politika faizi düşürülmeye devam edilebilir.

Ekonomik gelişmeyi değerlendirmek şu anda özellikle dış dünyada ve en azından Amerika seçimlerinden sonra zordur. Diğer şeylerin yanı sıra jeopolitik huzursuzluk, dış dünyadaki ekonomi politikası, krona ve İsveç ekonomisinin döviz kuru ile bağlantılı, ekonomik ve enflasyon beklentilerini etkileyebilecek ve farklı bir para politikası tasarımına yol açabilecek riskler vardır."  denildi. (Foreks)

 

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