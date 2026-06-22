Japonya’dan yabancılara yeni ücret tarifesi: Vize bedelleri 5 kat yükseldi

Japonya, yaklaşık yarım asır sonra vize ücretlerinde kapsamlı bir güncellemeye gitti. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle tek giriş vize ücreti 3 bin yenden 15 bin yene, çok girişli vize ücreti ise 6 bin yenden 30 bin yene yükseltildi. Yetkililer, artışların temel gerekçesi olarak enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmaları gösterdi.

1978’den bu yana ilk büyük artış

BBC’nin aktardığı bilgilere göre, Japonya 1978’den bu yana ilk kez vize ücretlerinde değişikliğe gitti. Düzenlemeyle birlikte tek giriş vize ücreti beş kat artarken, çok girişli vizelerde de benzer oranlarda zam yapıldı.

Japon siyasetçi Toshimitsu Motegi, yeni tarifelerin uzun yıllardır değişmeyen ücretlerin güncellenmesi amacıyla hazırlandığını belirterek, enflasyon ve döviz piyasalarındaki değişimlerin bu kararda etkili olduğunu söyledi.

Kalıcı oturum başvurularında da ücretler yükseldi

Mayıs ayında kabul edilen düzenleme kapsamında yalnızca vize ücretleri değil, göçmenlik işlemlerine ilişkin ücretler de artırıldı. Buna göre, kalıcı oturum izni başvurularında üst sınır 300 bin yene yükseltilirken, oturum statüsü değişikliği veya kalış süresi uzatma işlemleri için alınacak ücretlerin 100 bin yene kadar çıkabileceği belirtildi. Yetkililer, yeni düzenlemenin Japonya’daki vize ve göç ücretlerini G7 ülkeleri seviyelerine yaklaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Japon yenindeki değer kaybı etkili oldu

Son yıllarda Japon yeni, dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybederken, ülkeye yönelik turist ilgisi pandemi sonrası yeniden hız kazandı. Uzmanlar, artan ziyaretçi sayısı ve ekonomik koşulların yeni fiyat düzenlemesinde etkili olduğunu değerlendiriyor.

Türk vatandaşları için vize muafiyeti devam ediyor

Japonya ile Türkiye arasında 1958 yılında imzalanan Vize Muafiyet Anlaşması kapsamında bordo, yeşil, gri ve siyah pasaport sahibi Türk vatandaşları, turistik veya iş amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.

Yaklaşık 68 yıldır yürürlükte bulunan uygulama, pandemi dönemindeki geçici kısıtlamalar dışında kesintisiz şekilde devam ediyor. Bu nedenle Japonya’nın yeni vize ücretleri, kısa süreli ziyaret gerçekleştirecek Türk vatandaşlarını doğrudan etkilemiyor.