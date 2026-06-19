Ticaret Bakanı Bolat açıkladı: Vize ret oranı yüzde 14’e geriledi

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler güçlenirken, vize süreçlerine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, vize ret oranlarında kayda değer bir düşüş olduğunu açıkladı.

Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 6. Dönem ile iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantıları Ticaret Bakanlığı'nda yapıldı.

İki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi doğrultusunda, Bakan Bolat ile Reiche arasında "Türkiye-Almanya JETCO Protokolü"ne imza atıldı.

"Ekonomik ortaklığın dayanıklılığı bir kez daha kanıtlandı"

Bolat, toplantının, iki ülke arasında ﻿köklü bağlar, karşılıklı güven ve ortak çıkarlar üzerine kurulu ekonomik ortaklığın gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Almanya'nın Türkiye'nin en önemli yatırım ortağı ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayan Bolat, ikili ticaret hacminde hedefin 60 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

"Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları 3 milyar dolara yaklaştı"

Karşılıklı yatırım ilişkilerinin büyük bir başarı hikayesi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Bolat, Türk firmalarının Almanya'daki yatırımlarının 3 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

Bolat, Almanya'nın aynı zamanda Avrupa Birliğinin (AB) de en büyük ekonomisi olduğunu, Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmez bir üretim, lojistik ve tedarik merkezi haline geldiğini belirterek, Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin AB kaynaklı olduğu bilgisini verdi.

Bolat, enerji sektörünün de gelecek vadeden işbirliği alanı olduğuna işaret ederek, "Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları için başarılı Türk-Alman ortaklıklarına tanıklık ediyoruz. Bu başarı hikayelerinin önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağına ve ülkelerimizdeki yatırımcılar, finans kuruluşları ile teknoloji sağlayıcıları için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Türk vatandaşları için vizesiz seyahat talebini bir kez daha vurguladık"

Bakan Bolat, toplantıların ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin olumlu, yapıcı ve geleceğe yönelik ümit verici olduğunu anlattı.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin siyasi ve ekonomik alanda çok iyi gittiğini belirten Bolat, iki ülke liderlerinin yakın çalışma içinde olduğunu ifade etti.

Bolat, Temmuz 2025'ten bu yana vize randevu ve başvurularında iyileşme sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi. Bu noktada (Alman tarafı) iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak konuyu hızlandırmayı planlıyorlar.

Türk vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha vurguladık. AB konularında da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında kendileri de bunu desteklediklerini net bir şekilde ifade ettiler.

Özellikle dünyadaki korumacılık rüzgarlarının hız kazandığı bir dönemde, Avrupa'da sanayilerin transformasyonu ve rekabet gücünün artırılması noktasındaki çeşitli kurumsal ve hukuki çalışmalarda Türkiye ile ekonomik, sınai ve ticari ilişkilerin zarar görmemesinden yana olduklarını, bu konuda Türkiye ile AB ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere zarar gelmesini engelleyecek bir tutum takınacaklarını net bir şekilde ifade ettiler."