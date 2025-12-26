ARA
  Kuzey Fransa'da göçmenlerin yaşam mücadelesi sürüyor

Kuzey Fransa'da göçmenlerin yaşam mücadelesi sürüyor

Fransa’nın kuzeyinde yer alan Dunkerque bölgesinde, zor koşullarda yaşam mücadelesi veren göçmenlerin karşı karşıya kaldığı insani sorunlar sürüyor.


Kuzey Fransa’da göçmenlerin yaşam mücadelesi sürüyor

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Dunkerque bölgesinde, zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışan göçmenlerin yaşadığı insani sorunlar gündemdeki yerini koruyor.

"Fransız devleti insan onurunu koruma yükümlülüğünü yerine getirmedi"

Lille İdare Mahkemesi, kısa süre önce Fransız devletinin bölgedeki sürgün durumundaki kişilere yönelik insan onurunu koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmetti. 

"Sahadaki koşullar değişmedi"

Mahkeme kararına rağmen, sahadaki koşulların büyük ölçüde değişmediği belirtiliyor

Ciddi sağlık ve güvenlik riskleri var

Göçmenlerin barınma, temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine yeterli erişiminin bulunmaması, ciddi sağlık ve güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.

Bölgedeki insani kriz büyüyor

Yetkililerden kalıcı ve etkili önlemler alınması beklenirken, bölgedeki insani kriz sürüyor.

"Kontrolümüz dışında gelişen bir sorunu yönetmeye çalışıyoruz"

Dunkerque Belediye Başkanı Patrice Vergriete, geçtiğimiz günlerde göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Vergriete, kontrolleri dışında gelişen bir sorunu yönetmeye çalıştıklarını belirtmişti.

Bölgedeki göç krizi uzun süredir herkesin gözü önünde yaşanıyor.

Göçmenler arasında çaresizlik ve korku hakim.

Bölgeden ayrıca göçmenlerin İngiltere’ye geçmeye çalıştığı da biliniyor.
