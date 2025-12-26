Kuzey Fransa’da göçmenlerin yaşam mücadelesi sürüyor

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Dunkerque bölgesinde, zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışan göçmenlerin yaşadığı insani sorunlar gündemdeki yerini koruyor.
1 "Fransız devleti insan onurunu koruma yükümlülüğünü yerine getirmedi"
Lille İdare Mahkemesi, kısa süre önce Fransız devletinin bölgedeki sürgün durumundaki kişilere yönelik insan onurunu koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmetti.
2 "Sahadaki koşullar değişmedi"
Mahkeme kararına rağmen, sahadaki koşulların büyük ölçüde değişmediği belirtiliyor
3 Ciddi sağlık ve güvenlik riskleri var
Göçmenlerin barınma, temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine yeterli erişiminin bulunmaması, ciddi sağlık ve güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.
4 Bölgedeki insani kriz büyüyor
Yetkililerden kalıcı ve etkili önlemler alınması beklenirken, bölgedeki insani kriz sürüyor.
5 "Kontrolümüz dışında gelişen bir sorunu yönetmeye çalışıyoruz"
Dunkerque Belediye Başkanı Patrice Vergriete, geçtiğimiz günlerde göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Vergriete, kontrolleri dışında gelişen bir sorunu yönetmeye çalıştıklarını belirtmişti.