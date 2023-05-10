Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı

BloombergHT'nin haberine göre dün 2023 Sohn Yatırım Konferansı’nda Salı günü değerlendirmelerde bulunan Druckenmiller, perakende satışlarda yaşanan gerileme ve bölgesel bankalarda yaşanan sorunların dahil olduğu bir dizi gelişmeye işaret ederek resesyon tahminini daha yakın bir tarihe çektiğini belirtti.

“2008’den daha kötü bir tablo öngörmüyorum” diyen Druckenmiller, “Sadece çok kötü bir şeyler olduğu konusunda açık fikirli olmamanın çok saf bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum” dedi.

9.9 milyar dolar net serveti olan ve Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin 500 kişisi içinde yer alan Druckenmiller ‘sert iniş’i yüzde 5’in üzerinde bir işsizlik oranı, kurumsal karlılıkta yüzde 20 düşüş ve artan iflaslar olarak tanımladı.