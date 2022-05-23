Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonra çok sayıda küresel marka Rusya yapazarından çıktı. Rusya'da kısa süre öncesine kadar sadece online satış...Daha fazla oku
Danimarkalı ilaç üreticisi Bavarian Nordic'in çiçek hastalığı aşısının maymun çiçeğine karşı kullanılmasına ABD ve Kanada'da onay verildi. Adı açıklanmayan bir...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonra çok sayıda küresel marka Rusya yapazarından çıktı. Rusya'da kısa süre öncesine kadar sadece online satış...
Dünya Sağlık Örgütü, cuma günü yaptığı açıklamada 11 ülkeden rapor edilen 80 maymun çiçeği (Monkeypox) vakasını doğruladı. 50 vaka ise...
Business Insider'ın, Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'la ilgili haberinde, Musk'ın 2016 yılında özel bir jette uçuş görevlisini taciz...
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