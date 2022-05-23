Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonra çok sayıda küresel marka Rusya yapazarından çıktı. Rusya’da kısa süre öncesine kadar sadece online satış yapan giyim markaları ise mağazalaşma sürecine girdi. Knight Frank’ın araştırmasına göre, bu eğilimin neticesinde Moskova’da şu anda alışveriş merkezlerindeki kiracıların yüzde 15’ini Rus perakendeciler oluşturmakta.

TurkRus’un aktardığı habere göre şu anda pazarda temsil edilen Rus perakende zincirlerinin sayısı 350 olarak açıklandı. Bunların yüzde 83’ü tekstil ürünleri ve ayakkabı, yüzde 6’sı mücevher ve bujiteri, yüzde 3’ü iç çamaşır, yüzde 2’si parfümeri ve kozmetik ve yüzde 1’i çocuk ürünleri satıyor.

Analizde söz konusu gelişmeye rağmen Rus perakendecilerin pazardan ayrılan yabancıların ardından meydana gelen boşluğu doldurmaktan şimdilik uzak olduğu görüşüne yer verildi.

Buna göre, alışveriş merkezlerindeki boş mekanların bir kısmı bir süre daha boş kalmaya devam edecek.