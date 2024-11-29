Musk'ın ilk projesi: Yaz saati uygulaması

Konuyla ilgili bir anketi yanıtlayan Musk, "Halk, bu sinir bozucu saat değişikliklerini ortadan kaldırmak istiyor gibi görünüyor!" şeklinde bir yorumda bulundu. Bir başka X kullanıcısının "Bu uygulamayı sonlandırmak ister misiniz?" sorusuna ise "Evet" yanıtını vererek, yaz saati uygulamasının kaldırılacağına dair ipuçları verdi. Trump yönetiminin yaz saati uygulamasının kaldırılması yönündeki bir değişikliği destekleyip desteklemeyeceği ise henüz belli değil. ABD'de kış saati uygulaması nedeniyle 3 Kasım'da 48 eyalette (Arizona ve Hawaii hariç) saatler geri alındı. Bu değişiklikle birlikte, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artarak bazı eyaletlerde 8 saate çıktı. Diğer yandan yaz ve kış saati uygulaması Türkiye'de de tartışmalı bir konu. Türkiye 1972 yılından bu yana istisnasız sürdürülen yaz ve kış saati değişikliği 2016 Ekim ayında sonlandı. O günden bu yana Türkiye'de sürekli olarak yaz saati uygulanıyor.