ARA
DOLAR
34,22
-0,04%
DOLAR
EURO
37,56
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
2875,60
0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
9128,13
-0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Netflix'in popüler dizisi Fransa ve İtalya'yı karşı karşıya getirdi: Devreye Macron girdi

Netflix'in popüler dizisi Fransa ve İtalya'yı karşı karşıya getirdi: Devreye Macron girdi

Netflix'in Emily in Paris dizisi İtalya ile Fransa’yı karşı karşıya getirdi. Dizinin son bölümlerinde baş karakter Emily’nin Paris'ten Roma'ya taşınmasının ardından, gelecek sezonun da Roma'da geçmesi ihtimali Fransa'da hoş karşılanmadı.

10 Ekim 2024 | 14:25
Netflix'in popüler dizisi Fransa ve İtalya'yı karşı karşıya getirdi: Devreye Macron girdi

BBC Türkçe'nin haberine göre meseleye bizzat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron müdahil oldu ve Emily’nin tekrar Paris’e dönmesi için “sıkı mücadele edeceklerini” söyledi. Macron’a yanıt Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri’den geldi:

"Roma’da geçen bir 'Emily in Paris' mantıklı değil” 

Chicago’lu Emily Cooper’ın (Lily Collins) lüks bir pazarlama ajansında çalışmak için taşındığı Paris’teki maceralarını anlatan dizi 2020’den beri yayında.

Dizinin 4. sezonu iki parça halinde geçen Ağustos ve Eylül’de çıktığında takipçileri Emily’yi Paris’ten Roma’ya taşınırken gördü. Netflix 5. sezonun da çekileceğini duyurunca Emily’nin yeni maceralarının Roma’da geçebileceği konuşulmaya başladı.

“Emily nerede yaşamalı?” tartışması, Fransa Cumhurbaşkanı’nın çıkışıyla dizi sektörü ve hayran sohbetlerinden siyaset alanına taşındı.

Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli sinema dergisi Variety’de dün yayımlanan söyleşisinde diziyi İtalya’ya kaptırmaya niyetli olmadığını ilan etti.

Derginin, “Emily in Paris beşinci sezonu için Roma'ya taşınıyor. Emily'yi Paris'e nasıl geri getirirsiniz?” diye sorması üzerine Macron, “Sıkı mücadele edeceğiz. Paris'te kalmalarını isteyeceğiz! Roma’da geçen bir 'Emily in Paris' mantıklı değil” dedi.

Roma belediye başkanından jet yanıt

Macron’un bu çıkışı haberlere konu olunca İtalya tarafından da karşı atak geldi. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri sosyal medyada yayımladığı mesajda “Sevgili Emmanuel Macron, endişelenme: Emily Roma'da çok iyi. Üstelik kalbe söz geçirilmez: Bırakalım kendisi seçsin” diye karşılık verdi.

Gualtieri ardından, Hollywood Reporter dergisinin İtalyanca edisyonuna bu konuda bir söyleşi de verdi ve Macron’a “Netflix'in yapım planlarına müdahale edemezsiniz” diye seslendi.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, “Macron’un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu? Şaka yaptığını düşünmek, ya da en azından ummak istiyorum” dedi ve “Örneğin Ukrayna ve Orta Doğu'da savaşlar var, Amerika'yı vuran ve iklim değişikliğiyle bağlantısı olan korkunç bir kasırga var ve muhtemelen Macron için Emily'den daha önemli olan Avrupa meseleleri var" diye devam etti.

“Emily in Paris” dizisi ilk çıktığında Fransa’da, gerçekçi olmayan, aşırı steril ve ışıltılı bir Paris yansıttığı, klişe Fransız imajını güçlendirdiği için eleştiriler de almıştı.

Ancak Paris'te “Emily turları” gibi etkinlikler hızla yayılmaya başladı; ürün yerleştirme uygulaması, örtülü lüks marka atıfları, karakterlerin giydiği kıyafetlerin listeleri gibi unsurlar diziye hem imaj hem ekonomik boyutlu bir etki gücü sağladı.

Fransa Ulusal Sinema ve Animasyon Merkezi (CNC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre turistlerin yaklaşık yüzde 38'i Paris'i ziyaret etme nedenleri arasında bu diziyi de sayıyor.

“Emily in Paris”in maddi-manevi etkisinin göstergelerinden biri de Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte’in de dizide rol almasıydı.

Brigitte Macron’un 4. sezonda birkaç dakika yer almasıyla ilgili olarak eşi Cumhurbaşkanı Macron Variety dergisine şunları söyledi:

“Çok gurur duydum, o da çok mutlu oldu. Sadece birkaç dakika sürdü ama bence onun için çok güzel bir andı. Fransa'nın imajı için de iyi olduğunu düşünüyorum. 'Emily in Paris' ülkenin cazibesi açısından muazzam olumlu.”

Macron, kendisinin de dizide rol alması talebi olup olmadığı sorusuna ise “Ben Brigitte'ten daha az çekiciyim!” diye yanıt verdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2875,6 0,19%
  • ALTIN ONS 2613,58 0,23%
  • BIST 100 9128,13 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,012 -0,183%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37482 0,26035%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,3428%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,222 -0,0362%
  • EURO/DOLAR 1,0934 -0,0526%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5597 0,1819%
  • STERLIN/DOLAR 1,30806 0,07306%
Borsa Haberleri
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL