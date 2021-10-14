Yeni bir araştırma Amazon yağmur ormanlarından elde edilen 200’den fazla vahşi hayvan türünun Peru’daki pazarlarda yasadışı olarak satıldığını söylüyor.
Yeni bir araştırma Amazon yağmur ormanlarından elde edilen 200’den fazla vahşi hayvan türünun Peru’daki pazarlarda yasadışı olarak satıldığını söylüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CNBC’ye verdiği röportajda gelecek seçimler, dolar, kripto para birimleri hakkında açıklamalarda bulundu Putin, gelecek seçimlere...Daha fazla oku
İş dünyasında güçlü tarzını vurgulamak isteyen profesyonellerin tercih ettiği Jaguar’ın ilk lüks kompakt SUV’u Jaguar E-PACE, yenilenmiş dış tasarımıyla Türkiye’ye geldi.Daha fazla oku
İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, ülkede iki enerji şirketinin daha iflas ettiğini bildirdi. İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, bp'nin yüzde...
Yeni bir araştırma Amazon yağmur ormanlarından elde edilen 200'den fazla vahşi hayvan türünun Peru'daki pazarlarda yasadışı olarak satıldığını söylüyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, gelişmiş ekonomilerde gelecek yılın ortasına kadar enflasyonun gerilemesini beklediklerini ifade etti. Georgieva, IMF-Dünya...
Beyaz Saray, küresel tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için FedEx, UPS ve Walmart başta olmak üzere özel sektördeki lider firmaların...
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