Rus enerji şirketi Gazprom’un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Polonya’nın, artık Rus doğalgazına ihtiyaç duymadığına yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirterek, “Ancak gerçekte durum böyle değil. Doğrudan sevkiyatların askıya alınmasından sonra Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar.” bilgisini verdi.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Kupriyanov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Polonya’nın, Rusya’dan gaz sevkiyatı için ruble sistemiyle ödeme yapmayı reddettiğini anımsattı.

Polonya’nın, artık Rus gazına ihtiyaç duymadığına dair açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Kupriyanov, “Ancak gerçekte durum böyle değil. Doğrudan sevkiyatların askıya alınmasından sonra Polonya Rus gazı alıyor fakat şimdi Almanya üzerinden alıyorlar. Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden tersine akışla Polonya’ya sevkiyat yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Polonya’nın tersine akış yöntemiyle günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğalgaz aldığını belirten Kupriyanov, söz konusu hacmin, Gazprom ile Polonya arasındaki doğalgaz sözleşmesindeki hacimlere yakın olduğunu kaydetti.