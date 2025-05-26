ARA
DOLAR
38,97
0,16%
DOLAR
EURO
44,40
0,41%
EURO
GRAM ALTIN
4187,74
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
9345,15
-0,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Putin'in 'nefessiz bırakılması' gerektiğini düşündüğü şirketler

Putin'in 'nefessiz bırakılması' gerektiğini düşündüğü şirketler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin “nefessiz bırakılması” gerektiğini söyledi.

26 Mayıs 2025 | 20:25
Putin'in 'nefessiz bırakılması' gerektiğini düşündüğü şirketler

Putin, başkent Moskova’da çeşitli sektörlerden şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin satın alma paritesi bakımından dünyada dördüncü sıraya yükseldiğine işaret eden Putin, “Rus ekonomisi, 2023’te yüzde 4,1 ve geçen yıl yüzde 4,3 gibi zorlu koşullarda üstün bir hızla büyüyor. Bu iyi bir gösterge.” dedi.

Putin, söz konusu büyümenin kısıtlı sektörler yerine sanayi, tarım, dijital teknolojiler, hizmetler ve finans gibi çeşitli alanlara yayıldığını da ifade etti.

Rus iş dünyasının son yıllarda uluslararası ödemeler, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında zorluklarla karşılaştığını anlatan Putin, “Çok sayıda Batılı şirket Rus pazarından siyasi baskılar nedeniyle çekilirken, bazı şirketler de Rus ortaklarını zor durumda bıraktı.” diye konuştu.

Putin, konuşmasında, ABD’li şirketlerin Rusya’ya tıbbi ekipman sevkiyatı ve hizmetleri vermeye devam ettiğine, Avrupalı şirketlerin ise bunu yapmadığına da işaret etti.

Yerli üretim yerine ithal ürün kullanılmasının önünü açan tüm “açıkların” kapatılması gerektiğini vurgulayan Putin, “Aksi takdirde hiç yerli ürünümüz kalmaz.” dedi.

- McDonald’s’ın Rusya'ya olası dönüşü

Toplantıda konuşan bir iş insanının, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin Rusya’da kar elde etmeye devam ettiğine yönelik bir yorumunu değerlendiren Putin, “Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor. Tamamen katılıyorum. Çekinmeden söylüyorum, çünkü onlar da bizi boğmaya çalışıyorlar, karşılık vermeliyiz.” diye konuştu.

Putin, Rus kullanıcıların “kötü alışkanlıklar” içeren Batılı hizmetlerden de kurtulması gerektiğini vurguladı.

Rusya pazarını Ukrayna savaşının başlamasıyla terk eden McDonald’s’a ilişkin konuşan Putin, “Herkesi zor duruma soktular, gittiler ve şimdi geri dönmek istiyorlarsa onlar için bir yol hazırlamayacağız.” dedi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 4187,74 -0,24%
  • ALTIN ONS 3342,24 -0,46%
  • BIST 100 9345,15 -0,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,763 0,16%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37374 0,0284%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,76 0,327%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,9719 0,1612%
  • EURO/DOLAR 1,1384 0,1672%
  • EURO/TURK LIRASI 44,3976 0,4094%
  • STERLIN/DOLAR 1,3562 0,258%
Borsa Haberleri
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
GERİ
İLERİ
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL