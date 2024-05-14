Putin neden bir ekonomistin Rusya savunma bakanı olmasını istiyor?

Putin imzaladığı kararname ile, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu atadı. Rusya'nın Savunma Bakanlığı'na önerdiği isim ise Belousov. Ülkede daha önce Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Kremlin Ekonomi Danışmanlığı görevlerini yürüten Andrey Belousov ise yaklaşık 4 yıldır Başbakan Birinci Yardımcısı olarak ekonomi ve uluslararası ticaret gibi konulardaki gelişmelerden sorumluydu.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA BİR EKONOMİST

Bu karar sonrası Putin'in bir savaşın ortasında savunma bakanlığına neden bir ekonomisti getirmek istediği sorusunu gündeme taşıdı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı bütçesindeki artışa dikkati çekti. Bakanlık bütçesinin yakın zamana kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3’ünü oluşturduğunu belirten Peskov, son zamanlarda bu oranın yüzde 6,7’ye çıktığını söyledi. Peskov, "Jeopolitik koşullar nedeniyle, savunma ve güvenlik birimlerince yapılan harcamaların ekonomideki payının yüzde 7,4 olduğu 1980'lerin ortasındaki duruma yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu kritik değil ama son derece önemli bir durum." dedi. Peskov, savaş sahasında inovasyona ve gelişmeleri hızlı uygulamaya daha açık olanların kazandığını belirterek, "Bu nedenle, mevcut aşamada Putin, Savunma Bakanlığının sivil bir kişi tarafından yönetilmesi gerektiğine karar verdi. Rusya Savunma Bakanı, ekonomik rekabetçiliğin koşullarını yaratmak için yeniliğe, tüm ileri fikirlerin uygulanmasına kesinlikle açık olmalıdır" diye konuştu.

CNBC de aynı konuyu analiz etmiş. CNBC'ye göre atama savunma harcamalarının arttığı ve Putin'in ülkeyi ve ekonomiyi Ukrayna'da uzun bir savaşa hazırladığı bir döneme denk geliyor. Savunma bakanlığına bir ekonomistin atanması, Rusya'nın muazzam savunma ihtiyaçları ile gelişen savaş odaklı ekonomi ve askeri-endüstriyel kompleksi bir araya getirmenin bir yolu olarak görülüyor.

Washington merkezli ISW analistleri ise Belousov'un askeri deneyiminin olmamasının, selefi Şoygu'nun da daha önce deneyimi olmadığı göz önüne alındığında anormal olmadığını belirtti. ISW, bunun yerine Kremlin'in, Belousov'un Rusya'nın savunma sanayi tabanını ülkenin daha geniş iç ekonomi politikasıyla "bütünleştirmesini ve düzene sokmasını" amaçlamış olabileceğini belirtti.