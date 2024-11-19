Putin, Rusya'nın nükleer doktrinini güncelledi: Hangi durumda nükleer silah kullanılacak?

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncelledi.

Rusya lideri Putin'in imzaladığı yeni doktrine göre potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer aldı.

Askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.

Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.

Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.

Rusya, İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alması halinde nükleer silaha başvuracak.

Haberde şu bilgiler paylaşılıyor:

"Düşmanın Rusya'yı tehdit eden SİHA'lara sahip olması durumunda nükleer caydırıcılık önlemleri uygulanabilir. Rusya, nükleer silahların nükleer olmayan devletlerin topraklarına konuşlandırılmasını ana askeri tehlike olarak görüyor.

Rusya'ya karşı kullanılabilecek füze savunma sistemleri ve araçları, orta ve kısa menzilli seyir ve balistik füzeler, yüksek hassasiyetli nükleer olmayan ve hipersonik silahlar, SİHA'lar, yönlendirilmiş enerji silahlarının potansiyel bir düşmanda bulunması ve konuşlandırılması da, ortadan kaldırılması gereken ana askeri tehdit olarak nitelendi.

Füze savunma sistemlerinin düşman tarafından uzaya konuşlandırılması askeri tehlike teşkil etmekte olup bunun etkisiz hale getirilmesi Rusya'nın nükleer caydırıcılık önlemleri almasını gerektirebilir. Ayrıca Rusya, nükleer caydırıcılığın tetiklenmesini ve füzeler ile füze savunma sistemlerinin konuşlandırılmasını gerektirebilecek durumları da askeri tehlike olarak görüyor.

Nükleer caydırıcılık barış zamanında, saldırı tehditleri sırasında, savaş zamanında ve nükleer silahların kullanımına kadar sürekli olarak uygulanacak olup Rusya, nükleer olanlar da dahil askeri çatışmaları kışkırtabilecek her türlü tırmanmayı önlemek için gerekli tüm çabayı sarf edecek. Nükleer doktrine göre Rusya'nın nükleer caydırıcı güçleri arasında kara, deniz ve hava konuşlu kuvvetler yer alıyor"