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Rusya'dan Apple'a ambargo

Rusya'da ABD istihbarat teşkilatlarının casusluk operasyonları endişesi nedeniyle hükümet çalışanlarının tüm Apple cihazlarını kullanması yasaklandı.

17 Temmuz 2023 | 10:57
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Rusya'dan Apple'a ambargo

Rus yetkililer, hükümet çalışanlarının Apple cihazlarını resmi devlet işlerinde kullanmasını yasakladı.

Financial Times'ın aktardığına göre, Pazartesi gününden itibaren, ülkenin ticaret bakanlığı iPhone'ların tüm iş amaçlı kullanımını yasaklayacak. Ayrıca bu kuralın tüm Apple ürünleri için geçerli olduğu kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından şirket, Apple Pay'e erişimi kesmişti. Daha sonra Rusya'daki tüm Apple cihazlarının satışlarını durdurmuştu.

Bu yasağın, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Haziran başında Apple cihazlarının "ABD istihbarat teşkilatları" tarafından yürütülen bir casusluk operasyonunu ortaya çıkardığını iddia etmesinin ardından geldiği belirtildi.

2025 YILINA KADAR YEREL GELİŞTİRİLEN YAZILIMLARIN KULLANILMASINI EMRETTİ

Öte yandan Vladimir Putin'in, geçen yıl bir kararnameye imza atarak kritik bilgi altyapısında yer alan kurumların 2025 yılına kadar yerel olarak geliştirilen yazılımlara geçmelerini emretti.

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