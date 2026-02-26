San Francisco’nun ikonu yine el değiştirdi: 6 yılda ikinci kez satıldı

Yeniden Yapılandırma ve Yatırım: Yeni sahipleri, binayı sadece bir ofis alanı olmaktan çıkarıp lüks bir yaşam ve iş merkezine dönüştürmek için yaklaşık 400 milyon dolarlık devasa bir yenileme bütçesi ayırdı.

Mevcut Durum: 6 yıl içinde gerçekleşen bu ikinci satış/el değiştirme süreci, aslında mülkün ortaklık yapısındaki değişiklikleri ve binanın modernize edilerek değerinin artırılmasını kapsıyor.