San Francisco’nun ikonu yine el değiştirdi: 6 yılda ikinci kez satıldı

Piramit şeklindeki 48 katlı modernist gökdelen Transamerica Pyramid, San Francisco siluetinin en yüksek ikinci binası olma özelliğini taşıyor.
San Francisco'nun simge yapısı olan Transamerica Pyramid, sadece mimarisiyle değil, son yıllardaki ticari hareketliliğiyle de dikkat çekiyor. Şehrin finans merkezinin kalbinde yer alan bu ikonik gökdelen, mülkiyet değişimleri ve kapsamlı yenileme projeleriyle yeni bir döneme girdi.
Transamerica Pyramid, inşa edildiği dönemde tartışmalara yol açsa da bugün San Francisco'nun en sevilen sembollerinden biridir.
Yükseklik: 260 metre (853 fit) yüksekliğindeki bina, 2018'de Salesforce Tower tamamlanana kadar şehrin en yüksek binasıydı. Şu an ikinci en yüksek konumundadır.
Kat Sayısı: 48 katlıdır.
Tasarım: Mimar William Pereira tarafından tasarlanan bina, fütüristik ve modernist bir piramit formuna sahiptir. Bu form, sokak seviyesine daha fazla gün ışığı girmesini sağlamak amacıyla seçilmiştir.
İkonik "Kanatlar": Binanın 29. katından itibaren başlayan iki çıkıntı (kanat), asansör boşluklarını ve duman tahliye sistemlerini barındırır.
Binanın mülkiyeti, yaklaşık 50 yıl boyunca Transamerica Corp. bünyesinde kaldıktan sonra son yıllarda el değiştirmeye başladı:
2020 Satışı: Pandeminin hemen başında, Michael Shvo liderliğindeki bir yatırım grubu (Deutsche Finance America dahil), binayı yaklaşık 650 milyon dolar karşılığında Aegon'dan satın aldı. Bu, o dönem için San Francisco'daki en büyük gayrimenkul işlemlerinden biriydi.
Yeniden Yapılandırma ve Yatırım: Yeni sahipleri, binayı sadece bir ofis alanı olmaktan çıkarıp lüks bir yaşam ve iş merkezine dönüştürmek için yaklaşık 400 milyon dolarlık devasa bir yenileme bütçesi ayırdı.
Mevcut Durum: 6 yıl içinde gerçekleşen bu ikinci satış/el değiştirme süreci, aslında mülkün ortaklık yapısındaki değişiklikleri ve binanın modernize edilerek değerinin artırılmasını kapsıyor.
Ünlü mimar Norman Foster (Foster+Partners) tarafından yönetilen restorasyon projesiyle bina şu yeniliklere kavuşuyor:
Transamerica Redwood Park: Binanın altındaki tarihi ağaçlık alan halka daha açık ve canlı bir hale getiriliyor.
Modern Ofisler: Geleneksel ofis katları, teknoloji ve finans devlerini cezbedecek "A sınıfı" modern çalışma alanlarına dönüştürülüyor.