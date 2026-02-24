Empa Elektronik'te ilk işlem tarihi belli oldu

Empa Elektronik payları 26 Şubat’ta Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 170.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 38.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 26/02/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 22 TL/pay baz fiyat, "EMPAE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.