Kimya sektöründe 25 yılı aşkın deneyimi ile sektörün öncü kuruluşlarından olan Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.


Gentaş Kimya’nın halka arz başvurusu onaylandı

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek Gentaş Kimya’nın halka arzında; 84 milyon TL sermaye artırımı, 40 milyon 845 bin TL ortak satışı olmak üzere toplam 124 milyon 845 bin TL'lik nominal değerli paylar Borsa İstanbul’da satışa sunulacak. 

Halka arz işlemi, “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile gerçekleşecek.
Halka arz sonrası, şirketin sermayesi 525 milyon TL’den 609 milyon TL’ye yükseltilmiş olacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 11 TL olarak belirlenmiştir.  Halka açıklık oranının yüzde 20,5 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün ise 1 milyar 373 milyon 295 bin TL olması hedefleniyor.
 

