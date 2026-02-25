SPK'dan iki yeni halka arza onay var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/10 numaralı haftalık bülteninde iki yeni şirketin halka arz başvurusunu onayladığını duyurdu. Gentaş Kimya ve Metropal Kurumsal Hizmetler, önümüzdeki günlerde yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

1. Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.



Gentaş Kimya, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka açılıyor.

Sermaye Artışı: 525 milyon TL olan mevcut sermaye, 84 milyon TL artırılarak 609 milyon TL’ye çıkarılacak.

Ortak Satışı: Mevcut ortaklara ait 40.845.000 TL nominal değerli paylar da satışa sunulacak.

Halka Arz Fiyatı: 1 TL nominal değerli pay başına 11,00 TL.

Toplam Büyüklük: Tüm payların satılması durumunda yaklaşık 1,37 milyar TL.

2. Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.



Kurumsal hizmetler alanında faaliyet gösteren Metropal, yüksek hisse fiyatı ve toplam büyüklüğü ile dikkat çekiyor.

Sermaye Artışı: 80 milyon TL olan sermaye, 12,6 milyon TL bedelli artırımla 92,6 milyon TL’ye yükselecek.

Ortak Satışı: Şirket ortaklarına ait 6,3 milyon TL nominal değerli pay satılacak.

Halka Arz Fiyatı: 1 TL nominal değerli pay başına 80,00 TL.

Toplam Büyüklük: Satışın tamamlanması halinde yaklaşık 1,51 milyar TL.



Böylece iki şirketin halka arzında toplam büyüklüğün yaklaşık 2,89 milyar TL düzeyine ulaşması bekleniyor.